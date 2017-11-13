Пєсков: зустріч Волкера і Суркова - це прямий канал між США і РФ

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Зустріч представників США і Росії щодо Донбасу - це прямий канал обміну думками між країнами. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи сьогоднішні переговори у Белграді.

У столиці Сербії за закритими дверима спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков обговорять всі найважливіші питання врегулювання ситуації, у тому числі і миротворців.

"Це прямий канал обміну думками (між Москвою і Вашингтоном) по ситуації на південному сході України. Природно, обговорюються всі питання, пов'язані з тим порядком денним, який формується навколо цього конфлікту",- заявив пан Пєсков журналістам у понеділок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи з'являться миротворці на Донбасі. Це питання обговорюватимуть у Сербі представники США і Росії

Водночас сам Курт Волкер нагадав про необхідність встановлення справжнього режиму тиші на Донбасі.

"У 2017 році вже підтверджено 442 жертви серед цивільних, що перевищує (кількість жертв) у 2016 році. Мешканці Донбасу заслуговують на справжнє припинення вогню", - написав у Twitter пан Волкер напередодні зустрічі зі Сурковим.

Скептичний Київ

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Сурков є помічником Володимира Путіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сумнівається в результативності цієї зустрічі.

"…До цього я ставлюся, швидше за все, дуже обережно, а то й сказати скептично. Я кілька годин тому розмовляв з Куртом. Ми погодили основні параметри нашої позиції. У нас фактично готовий текст резолюції, наш проект", - сказав пан Клімкін у п'ятницю ввечері.

Перша зустріч Владислава Суркова і Курта Волкер пройшла 21 серпня в Мінську. Помічник президента РФ назвав цю зустріч корисною і конструктивною.

Місія неможлива?

На початку вересня світові лідери почали активно обговорювати ініціативу запровадження на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.

Україна запропонувала таку місію на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном між Україною та Росією.

Росія нібито підтримала ідею з миротворцями, але тільки на лінії розмежування між окремим районами Донбасу та підконтрольними Києву територіями.

Українську позицію підтримали США та західні союзники.

"Специфіка того, що було запропоновано Росією, більше розділить Україну, аніж зробить щось корисне", - оцінював позицію Росії пан Волкер.

Вже 7 жовтня Волкер вдруге зустрівся з Сурковим для обговорення Донбасу та миротворців. Проте, судячи зі скупих повідомлень після зустрічі, особливих домовленостей не досягли.

За день до цього Верховна Рада ще на рік продовжила особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу, чого вимагають Мінські угоди.

Проте 19 жовтня Володимир Путін зробив заяву, яка показала його позицію щодо миротворців і Донбасу. За словами пана Путіна, закриття кордону з Росією нібито може призвести до "різанини".

Цим він, фактично, поставив крапку у розмовах, чи пристане Росія на умови місії миротворців, про які говорять Україна та США.

Наприкінці жовтня представник Держдепартаменту США Курт Волкер відвідав Україну вп'яте.