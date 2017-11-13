Мей зустрінеться із провідними бізнесменами Європи

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Чільні представники європейського бізнесу зустрінуться із британською прем'єркою Терезою Мей, аби озвучити побоювання щодо майбутнього британо-європейських торговельних відносин.

Зустріч має відбутися на Даунінг-стріт, 10, і, крім прем'єр-міністра Мей, у ній мають взяти участь міністр з питань бізнесу Грег Кларк, міністр з питань "брекзиту" Давід Девіс і міністр економіки (міністр з питань Сіті) Стівен Барклі.

Бізнесові кола будуть представлені Британською бізнес-конфедерацією (CBI), а також провідними бізнес-асоціаціями Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Польщі, Чеської республіки і Бельгії.

Експерти CBI і асоціації BusinessEurope наголошують на потребі перехідної угоди, яка забезпечить незмінні умови після "брекзиту".

Очікуються, що вони також закличуть британський уряд додати ясності у те, як виглядатимуть відносини між Британією і ЄС після "брекзиту".

Наступний раунд переговорів щодо виходу Британії із ЄС запланований на середину грудня.

Генеральний директор CBI Каролін Фейрберн заявила ВВС, що зустріч є надзвичайно важливою.

"Відчуття нагальності такої зустрічі зростає у європейських ділових колах щодня".

Вона також повідомила, що опитування, проведене CBI, показало, що кожна десята компанія вже "запустила кнопку своїх надзвичайних планів", які розроблені на випадок, коли угоди так і не вдасться досягти:

"Я розмовляла із керівництвом однієї з компаній у Белфасті, яка вже розроблила план переїзду до Франції на випадок, як угоди не буде досягнуто. Приблизно такі самі плани складають і багато інших компаній".

До того ж, бізнес нарощує і швидкість, із якою складаються подібні плани, - додала керівник CBI, повідомивши, що до кінця березня наступного року план дій у надзвичайних обставинах запровадать 60% компаній.

"Саме тому досягнення перехідної угоди до кінця цього року є важливим пріоритетом, не лише для британських компаній, але й для компаній по всій Європі".

Проте все це відбувається на тлі побоювань, що переговори стосовно торговельної угоди напередодні саміту ЄС у грудні зазнають провалу.

Очільник переговорів щодо "брекзиту" з боку ЄС, Мішель Барньє, попередив, що у переговорах буде поступ лише після того, як Британія прояснить свої фінансові зобов'язання перед ЄС.

Британський міністр з питань "брекзиту" Девід Девіс запевнив, що Британія "готова і прагне" проводити переговори із Брюсселем "настільки часто і швидко, як це потрібно".

Копирайт изображения AFP Image caption Мішель Барньє попередив про можливість провалу наступних переговорів про "брекзит"

Під час зустрічі із прем'єром Мей лідери ділових кіл хочуть наголосити, що бізнесу потрібен реальний поступ у баченні того, як виглядатиме угода про вільну торгівлю після "брекзиту", так само, як і перехідна угода, що діятиме до часу, поки не набудуть чинності нові правила торгівлі.

Очікується, що Терез Мей нагадає свою обіцянку про те, що країна отримає дворічний перехідний період після того, як залишить ЄС у березні 2019 року.

Вона також проситиме представників бізнесу дати свої поради щодо того, як Британія і ЄС можуть підтримувати тісні відносити у економіці та промисловості після "брекзиту".

Редактор BBC з питань бізнесу Саймон Джек каже, що деякі представники британського бізнесу, які підтримували "брекзит", побоюються, що тривалий перехідний період може завадити укласти нові незалежні контракти за новими правилами.

Він нагадує, що попри сподівання, що угоди із ЄС все ще можна досягти, існують і побоювання, що відсутність прогресу часто грає на руку ЄС.

Відтак, ті, хто дотримуються подібних поглядів, радять урядові використати цей час, аби підготуватися до варіанту "без угоди", який поставить Британію у ті самі умови щодо торгівлі і тарифів із ЄС, як і решту країн світу.