Сущенку дозволили зустрітися з рідними

Копирайт изображения UNIAN

Українському журналісту Роману Сущенку, якого утримують за ґратами у Росії, дозволили побачення з дружиною і дочкою - про це повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"20 листопада українському журналісту Роману Сущенку дозволено чергове побачення з дружиною і дочкою у тюрмі "Лефортово". Можливо, останнє до початку суду по суті", - сказав він.

Роман Сущенко перебуває у московському слідчому ізоляторі "Лефортово" вже більше року.

Раніше в ФСБ заявляли, що затриманий у Москві Сущенко - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки міноборони України, і що його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про діяльність Збройних сил Росії".

Кримінальну справу порушили за статтею про шпигунство.

48-річний Роман Сущенко працює в "Укрінформі" з 2002 року, а з 2010 року був власним кореспондентом агентства у Франції, де жив зі своєю родиною.

В "Укрінформі" вважають, що "справа Романа Сущенка політично вмотивована, а сам український журналіст є політичним в'язнем Кремля".

У Москві рік тому він опинився у приватних справах, перебуваючи у відпустці.

На початку 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про напади на журналістів і свободу слова у Європі", у якій, зокрема, закликала Росію звільнити Романа Сущенка.

Про звільнення Романа Сущенка під час Генасамблеї ООН говорив і президент України Петро Порошенко.