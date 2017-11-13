МВФ погіршив прогноз інфляції для України

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МВФ очікує в Україні більшої інфляції на кінець цього року, але водночас залишає незмінним прогноз щодо росту економіки.

Згідно із оприлюдненими 13 листопада оновленими прогнозами фонду для європейського регіону, українська економіка, як і передбачалося, цього року зросте на 2%. А от інфляція перевищить прогноз і сягне 12,8%.

На думку експертів МВФ, це пов'язано із зростанням мінімальної зарплатні. Через це зросла й середня заробітна плата в Україні.

"Зростання номінальної зарплати в середньому становить 35% у 2017 році, відображаючи подвоєння мінімальної зарплати і велике зростання зарплат держслужбовців. Це стимулює велике зростання вартості робочої сили і несе ризик прискорення інфляції", - йдеться у прогнозі.

У жовтні річна інфляція в Україні становила 14,6%. Проте до кінця року, як очікує уряд, зростання цін уповільниться, а інфляція не перевищить 12,9%. У Національному банку дають оптимістичніший прогноз - 12,2%.

Бюджет 2017 року розраховано на інфляції у 8,1% і зростанні ВВП у 3%.

Ще на початку року оглядачі попереджали, що ухвалене урядом рішення про подвоєння мінімальної зарплатні до 3200 грн, закладених у бюджет, може призвести до пришвидшення інфляції. Проте в уряді заявляли, що навіть якщо ціни і зростатимуть, то повільніше, ніж зарплати.

Підвищення "мінімалки" на початку року дозволило урядові зібрати більше податків, аби у жовтні підвищити пенсії. А "блокада" торгівлі із непідконтрольними Києву територіями Донецької та Луганської областей, як виглядає, поки що не мала значного впливу на економіку, всупереч прогнозам.

Оприлюднення оновленого пронозу від МВФ співпало із новими прогнозами рейтингової агенції S&P, експерти якої вважають, що інфляція в Україні цього року перевищить 14%, а ВВП зросте на 2,2%.