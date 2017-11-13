Трамп каже, що має "чудові стосунки" з Дутерте

Копирайт изображения Reuters Image caption Обидва президенти відомі своїми різкими й прямолінійними заявами

Під час зустрічі в Манілі президент США Дональд Трамп заявив, що має "чудові стосунки" з філіппінським лідером Родріго Дутерте, якого звинувачують у численних порушеннях прав людини в країні в ході оголошеної ним "війни з наркотиками".

Перед поїздкою пана Трампа закликали обов'язково підняти питання про права людини, але поки що незрозуміло, чи прислухався до цих рекомендацій американський президент.

Попередня адміністрація США різко критикувала внутрішню політику Дутерте й оголошену ним "війну з наркотиками", в результаті якої на Філіппінах було вбито близько 4000 людей.

Візитом до Маніли Дональд Трамп закінчує своє турне країнами Азії.

Це була перша зустріч Трампа і Дутерте, вона відбулася в рамках саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN).

Обидва президенти відомі своїми різкими і скандальними заявами.

Після переговорів з Дутерте пан Трамп не відповів на питання, чи піднімав під час зустрічі питання про ситуацію з правами людини на Філіппінах, а представник філіппінського президента сказав, що ця тема не обговорювалася.

Пізніше речник Білого дому Сара Сандерс заявила, що це питання порушили під час обговорення боротьби з наркотиками, але деталей не розповіла.

Минулого тижня Родріго Дутерте розповів, що в підлітковому віці зарізав людину. Пізніше його представник заявив, що президент пожартував.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція в Манілі застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які протестують через візит Дональда Трампа

Після того як Дутерте прийшов до влади 2016 року, він розгорнув масштабну кампанію із боротьби з наркотиками. Критики стверджують, що в рамках рейдів та інших спецоперацій масово порушуються права людини.

Президент Дутерте закликав вбивати наркоторговців без суду і слідства, а одного разу сказав, що "був би радий знищити" три мільйони філіппінських наркоманів.

Поліція заявляє, що з 2016 року в ході операцій із боротьби з наркоторгівлею були вбиті близько 4000 людей.

Копирайт изображения AFP Image caption Президенти Трамп і Дутерте (в центрі) та інші лідери країн ASEAN

Раніше президент Трамп хвалив Дутерте за те, як той бореться з наркотиками в своїй країні.

У телефонній розмові він сказав філіппінському президенту: "Я хотів вас привітати, тому що мені розповіли, яку неймовірну роботу ви провели в боротьбі з наркотиками. Ця проблема існує в багатьох країнах, ця проблема є у нас, але ви дієте неймовірно".