Екс-голова департаменту НАЗК заявила про корумпованість агентства

Копирайт изображения uacrisis.org Image caption Керівниця Департаменту фінансового контролю Ганна Соломатіна

Чиновниця Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звинувачує своє керівництво у фальсифікації перевірок е-декларацій держпосадовців за вказівкою влади.

Із такими звинуваченнями у вівторок виступила керівниця Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна.

"Е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови та членів НАЗК", - сказала чиновниця.

"Результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК", - уточнила пані Соломатіна.

Вона розповіла, що передавала до Генпрокуратури пакет документів про ці порушення свого керівництва. Однак їй ці документи "з незрозумілих причин" повернули без розгляду.

Після цього Ганна Соломатіна вирішила звернутися до НАБУ, а також кількох народних депутатів, зокрема Мустафи Найєма, який запросив її зробити публічну заяву.

Вона вирішили звільнитися з Нацагентства.

"НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольоване владою", - відзначила Ганна Соломатіна й додала, що її "особисто викликали до Адміністрації президента" щодо попереднього проведення перевірок електронних декларацій там.

В Адміністрації президента та у керівництві НАЗК такі заяви поки що не коментували.

Водночас екс-заступник голови НАЗК Руслан Радецький, який також з'явився на брифінгу, заявив, що пані Соломатіна не належно виконувала свої обов'язки і закривала резонансні справи.

Депутати, до яких звернулася Ганна Соломатіна - Мустафа Найєм, Віктор Чумак та Світлана Заліщук - закликали провести службове розслідування за результатами її заяви та призупинити міжнародне фінансування НАЗК.

На сайті НАЗК на сторінці про керівництво Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя замість Ганни Соломатіної значиться прізвище виконувача її обов'язків.