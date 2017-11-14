Тереза Мей каже, що Москва втручалася у вибори

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Британський прем'єр Тереза Мей розкритикувала російську владу, звинувативши її у втручанні у вибори та кібершпіонажі.

Під час виступу на банкеті лорд-мера Лондонського Сіті, прем'єр заявила, що уряд Володимира Путіна намагається "підірвати вільні суспільства".

Очільниця британського уряду заявила, що Москва поширює фейкові новини, аби "посіяти розбрат на Заході".

За словами Терези Мей, Лондон не хоче "вічної конфронтації" з Росією, але Британія захищатиме свої інтереси.

Її слова контрастують із ремарками президента США Дональда Трампа, який минулого тижня заявив, що він вірить пану Путіну, коли той запевняє, що російська влада не втручалася в американську президентську кампанію.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон планує відвідати Росію наступного місяця.

Копирайт изображения PA Image caption Прем'єр заявила, що Британія та НАТО діятимуть спільно, аби захиститисвої інтереси і світовий порядок

"У вас нічого не вийде"

Під час своєї великої зовнішньополітичної промови у Mansion House в Лондоні, пані Мей зазначила, що в неї "дуже просте повідомлення" для президента Путіна. Вона заявила, що він має обрати "інший шлях", який відрізнятиметься від того, яким йшла Росія останнім часом, анексувавши Крим, розпалювавши конфлікт в Україні й організувавши кібератаки на уряди й парламенти в Європі.

Росія могла б стати цінним партнером Заходу, якщо вона буде "грати за правилами", заявила прем'єр-міністр.

"Росія неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і проводила цілеспрямовану кампанію кібершпіонажу й розколу", - зазначила пані Мей.

За її словами, Росія вдавалася до хакерських атак на міністерство оборони Данії й бундестаг.

"Ми знаємо, чого ви прагнете, й у вас нічого не вийде. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, вільне та відкрите суспільство і прихильність західних країн альянсів, які нас пов'язують", - підкреслила британський прем'єр.

Копирайт изображения AFP Image caption Тереза Мей - Путіну: "Ми знаємо, чого ви прагнете"

"Ми не хочемо холодної війни"

За словами Терези Мей, Британія залишає ЄС і зберігає повну прихильність НАТО, але прагне укласти угоду по "брекзиту", яка "зміцнить ліберальні цінності". Міцне економічне партнерство Британії та ЄС стане бастіоном проти спроб Росії порушити порядок у Європі, сказала британський прем'єр.

"Ми вдамося до необхідних заходів аби протидіяти російській діяльності", - заявила Тереза Мей.

"Але це не ті відносини з Росією, яких ми хочемо. Ми не хочемо повертатися до холодної війни або перебувати в стані постійної конфронтації", - додала британський прем'єр.

Пані Мей зазначила, що Росія, як постійний член Ради Безпеки ООН, здатна грати важливу роль у сприянні міжнародній стабільності.

За словами Терези Мей, вона сподівається, що колись Росія обере інший шлях, але поки вона цього не зробила.

Борис Джонсон уперше поїде до Росії після вступу на посаду міністра закордонних справ Британії. Він заявив, що політика Лондона щодо Москви після десятиліть напружених відносин має бути "Остерігатися, але брати участь".

На початку цього місяця пан Джонсон сказав депутатам, що не бачив доказів причетності Росії до британських виборів або до голосування щодо "брекзиту".