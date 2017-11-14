За розкопками на Поштовій можна буде слідкувати онлайн
За археологічними розкопками на Поштовій площі можна буде спостерігати онлайн, повідомила прес-служба КМДА.
У такий спосіб хочуть інформувати ЗМІ і громадськість про виконану роботу.
Онлайн-трансляцію вестимуть на окремому сайті.
Заступник голови КМДА Олексій Резніков повідомив, що це "зніме напругу, виключить поширення різних чуток".
Веб-камери встановили на кошти інвестора, але у КМДА не уточнили хто він.
Раніше комітет Верховної Ради з питань культури рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі.
Там наполягали, що на місці стародавньої вулиці часів Київської русі, треба створити музей.