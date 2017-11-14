За розкопками на Поштовій можна буде слідкувати онлайн

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/PG/MUSEUMPODOL Image caption З кінця 2014 року науковці на Поштовій дійшли до культурного шару XII століття

За археологічними розкопками на Поштовій площі можна буде спостерігати онлайн, повідомила прес-служба КМДА.

У такий спосіб хочуть інформувати ЗМІ і громадськість про виконану роботу.

Онлайн-трансляцію вестимуть на окремому сайті.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков повідомив, що це "зніме напругу, виключить поширення різних чуток".

Веб-камери встановили на кошти інвестора, але у КМДА не уточнили хто він.

Раніше комітет Верховної Ради з питань культури рекомендував тимчасово зупинити будівництво на Поштовій площі.

Там наполягали, що на місці стародавньої вулиці часів Київської русі, треба створити музей.