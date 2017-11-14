В АТО загострення у бік Луганська

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За минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир'я, двоє українських військових поранені. Про це повідомили у штабі АТО.

На луганському напрямку сепаратисти обстріляли військових ЗСУ біля Новотошківського, в районі Травневого.

"Застосовуючи піхотне озброєння бойовики також порушували перемир'я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського", - уточнили у штабі.

На донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ у передмісті Авдіївки.

Також сепаратисти стріляли з 82-мм мінометів і стрілецької зброї по українських військових у Мар'їнці, а поблизу Маріуполя вони випустили 5 мін калібру 120-мм по позиціях АТО біля Павлополя.

У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ неподалік Широкиного.