За мотивами Володаря перснів знімуть серіал

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Американська корпорація Amazon отримала право на зйомку серіалу за мотивами трилогії англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".

За основу покладуть сюжет, який передує "Хранителям персня" - першої частини трилогії.

В Amazon планують відзняти кілька серій, а також, можливо, спіноф.

Кіноадаптація твору від режисера Пітера Джексона виграла 17 Оскарів і заробила майже 6 мільярдів доларів касових зборів.

Шерон Тал Югадо, яка відповідає за написання сценаріїв у серіалах для Amazon, сказала: "Володар перснів - це феномен культури, який захопив увагу поколінь шанувальників за допомогою літератури та великого екрану".

Вона сказала, що фанатів чекає "нова епічна подорож до Середзем'я".

Amazon досі не назвала дату виходу серіалу, а також тих, хто там зніматиметься.

У фільмах 2001-2003 років зіграли такі зірки, як Елайджа Вуд, сер Ієн Маккелен, Орландо Блум та Лів Тайлер.

Багато шанувальників книг і фільмів про скептично висловилися щодо новин про серіал.

Один із користувачів написав, що не дивитиметься нове шоу, якщо там зніматимуться нові актори.

"Я краще дивитимуть на Елайджа Вуда в ролі Фродо, й мене не хвилює, скільки йому років", - зазначив дописувач у Twitter.

Інший висловив надію, що до нового серіалу долучиться нове покоління, й це "зігріває його серце, бо Толкін змінив його життя".