У Києві сталася смертельна аварія за участі чиновника МВС

Копирайт изображения Головний сервісний центр МВС

У понеділок ввечері в Києві сталася смертельна аварія: зіткнулися три автомобілі.

За кермом одного з них - Mazda - був працівник київського сервісного центру МВС, заявили в прес-службі Головного сервісного центру.

Аварія сталася на вулиці Стеценка в Подільському районі.

"Попередньо встановлено, що водій "Мазди" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями "Мітсубіші" та "Нісан", - заявили в київській поліції.

Пасажир Mitsubishi загинув на місці, водія доставили в лікарню з травмами.

На місце ДТП прибули адвокати водія Mazda. Чоловіка доставили до нарколога, щоби встановити, чи був він у стані сп'яніння, каже поліція.

Згодом стало відомо, що підозрюваного затримали - про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру подальшу запобіжного заходу", - написав він у Facebook.

Якщо провину доведуть у суді, чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

У реєстрі електронних декларацій є людина з прізвищем та ім'ям, яке навели в Головному сервісному центрі МВС.

За даними реєстру, він обіймає посаду провідного спеціаліста-адміністратора. У декларації скахано, що його дружина володіє авто Mazda 6 2013 року випуску.