У Києві сталася смертельна аварія за участі чиновника МВС
У понеділок ввечері в Києві сталася смертельна аварія: зіткнулися три автомобілі.
За кермом одного з них - Mazda - був працівник київського сервісного центру МВС, заявили в прес-службі Головного сервісного центру.
Аварія сталася на вулиці Стеценка в Подільському районі.
"Попередньо встановлено, що водій "Мазди" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями "Мітсубіші" та "Нісан", - заявили в київській поліції.
Пасажир Mitsubishi загинув на місці, водія доставили в лікарню з травмами.
На місце ДТП прибули адвокати водія Mazda. Чоловіка доставили до нарколога, щоби встановити, чи був він у стані сп'яніння, каже поліція.
Згодом стало відомо, що підозрюваного затримали - про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру подальшу запобіжного заходу", - написав він у Facebook.
Якщо провину доведуть у суді, чоловіку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
У реєстрі електронних декларацій є людина з прізвищем та ім'ям, яке навели в Головному сервісному центрі МВС.
За даними реєстру, він обіймає посаду провідного спеціаліста-адміністратора. У декларації скахано, що його дружина володіє авто Mazda 6 2013 року випуску.