МОЗ: в аптеках продають багато "фуфломіцинів"

Копирайт изображения CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Міністерство охорони здоров'я закликало не керуватися рекламою чи непрофесійними порадами під час вибору ліків і не витрачати гроші на ті з них, ефективність яких не доведена.

Як зазначили у відомстві, в Україні традиційно існує прямий доступ до більшості лікарських засобів. Це створює низку проблем в сфері охорони здоров'я.

"На жаль, переважна більшість населення надає перевагу самодіагностуванню, самолікуванню, самопризначенню ліків, керуючись телевізійною рекламою, порадами друзів та провізорів, які досить часто співпрацюють з фармкомпаніями", - ідеться у повідомленні.

"Саме через це в аптеках продається велика кількість так званих фуфломіцинів - препаратів, які не існують в інших країнах та ефективність яких не доведена. Такі препарати взагалі не повинні ані виписуватися, ані рекомендуватися лікарем. Користь від їхнього вживання для пацієнта нульова", - додали у МОЗ.

У більшості розвинених країн, додали там, без рецепту можна купити офтальмологічні препарати, анальгетики, засоби для покращення сну, проти нудоти, діареї, геморою, застуди та кашлю, підвищеної кислотності та інші.

Українським пацієнтам у МОЗ порадили:

виважено підходити до вибору препаратів

шукати правдиву інформацію про методи засоби лікування

послуговуватися міжнародними практиками, які базуються на методах доказової медицини

Весною Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та благодійний фонд "Пацієнти України" презентували результати дослідження "(Без)коштовна медицина", згідно з якими половина опитаних українців не ходять до лікарні взагалі, а майже дві третини хворих зізналися, що займалися самолікуванням.

"Одним із основних лікарів для українських пацієнтів є інтернет", - зазначила тоді виконавча директорка фонду Ольга Стефанишина.

Також вона зазначила, що "українці витрачають половину своїх грошей на ліки, які їм не потрібні".

У минулому в Україні обмежили рекламу медикаментів, однак заборон дотримувалися не завжди.