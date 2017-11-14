МОЗ: в аптеках продають багато "фуфломіцинів"
Міністерство охорони здоров'я закликало не керуватися рекламою чи непрофесійними порадами під час вибору ліків і не витрачати гроші на ті з них, ефективність яких не доведена.
Як зазначили у відомстві, в Україні традиційно існує прямий доступ до більшості лікарських засобів. Це створює низку проблем в сфері охорони здоров'я.
"На жаль, переважна більшість населення надає перевагу самодіагностуванню, самолікуванню, самопризначенню ліків, керуючись телевізійною рекламою, порадами друзів та провізорів, які досить часто співпрацюють з фармкомпаніями", - ідеться у повідомленні.
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"Саме через це в аптеках продається велика кількість так званих фуфломіцинів - препаратів, які не існують в інших країнах та ефективність яких не доведена. Такі препарати взагалі не повинні ані виписуватися, ані рекомендуватися лікарем. Користь від їхнього вживання для пацієнта нульова", - додали у МОЗ.
У більшості розвинених країн, додали там, без рецепту можна купити офтальмологічні препарати, анальгетики, засоби для покращення сну, проти нудоти, діареї, геморою, застуди та кашлю, підвищеної кислотності та інші.
Українським пацієнтам у МОЗ порадили:
- виважено підходити до вибору препаратів
- шукати правдиву інформацію про методи засоби лікування
- послуговуватися міжнародними практиками, які базуються на методах доказової медицини
Весною Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та благодійний фонд "Пацієнти України" презентували результати дослідження "(Без)коштовна медицина", згідно з якими половина опитаних українців не ходять до лікарні взагалі, а майже дві третини хворих зізналися, що займалися самолікуванням.
"Одним із основних лікарів для українських пацієнтів є інтернет", - зазначила тоді виконавча директорка фонду Ольга Стефанишина.
Також вона зазначила, що "українці витрачають половину своїх грошей на ліки, які їм не потрібні".
У минулому в Україні обмежили рекламу медикаментів, однак заборон дотримувалися не завжди.