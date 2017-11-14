У Словаччині в ДТП загинули двоє українців
- 14 листопада 2017
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У Словаччині в ДТП загинули двоє громадян України. Про це повідомив BBC Україна офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"Було четверо громадян України. Двоє загинули: один - на місці ДТП, інший помер у лікарні. Двоє досі перебувають на лікуванні", - заявив пан Кирилич.
Обставини та причини розслідує місцева поліція. За попередньою версією, мікроавтобус, в якому перебували громадяни України, зіткнувся із вантажівкою.
Аварія сталася 11 листопада в районі Нижнього Грабовця у Пряшівському краї.