"Динамо" зарахували поразку від "Маріуполя"
Федерація футболу України зарахувала київському "Динамо" технічну поразку через те, що клуб не прибув на матчі чемпіонату України до Маріуполя в серпні.
Таке рішення у вівторок ухвалив Апеляційний комітет ФФУ, ідеться на офіційному сайті федерації.
Там зазначили, що це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді Лозанни протягом 21.
"Динамо" раніше заявляло, що буде оскаржувати таке рішення.
У серпні "Динамо" відмовилось їхати на виїзний матч чемпіонату України до Маріуполя проти однойменного клубу.
Динамівці пояснили своє рішення побоюванням за життя і здоров'я учасників і глядачів гри, яка має пройти на території, де триває збройний конфлікт, і пропонували перенести матч до Києва чи на нейтральне поле.