"Динамо" зарахували поразку від "Маріуполя"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ціною технічної поразки у матчі з "Маріуполем" для киян може стати втрата лідерства у національній першості

Федерація футболу України зарахувала київському "Динамо" технічну поразку через те, що клуб не прибув на матчі чемпіонату України до Маріуполя в серпні.

Таке рішення у вівторок ухвалив Апеляційний комітет ФФУ, ідеться на офіційному сайті федерації.

Там зазначили, що це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді Лозанни протягом 21.

"Динамо" раніше заявляло, що буде оскаржувати таке рішення.

У серпні "Динамо" відмовилось їхати на виїзний матч ‎чемпіонату України до Маріуполя проти однойменного клубу.‎

Динамівці пояснили своє рішення побоюванням за життя і здоров'я учасників і глядачів гри, ‎яка має пройти на території, де триває збройний конфлікт, і пропонували перенести матч до ‎Києва чи на нейтральне поле.