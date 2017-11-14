Заручників на Донбасі побільшало до 157 - Геращенко

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На територіях самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" зараз незаконно утримують в ув'язненні 157 українців, повідомила перший заступник голови Верховної Ради та представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Зростає кількість заручників - на сьогодні 157 українців незаконно утримуваних у місцях неволі та в ОРДЛО, десятки - в РФ", - написала вона у Facebook.

Протягом останніх 14-ти місяців жодного прогресу у питанні звільнення цих людей немає, зазначила пані Геращенко.

Вона наголосила, що закликала міжнародних партнерів "використати свої посередницькі зусилля, як Туреччина, яка сприяла звільненню кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза".

У червні пані Геращенко повідомляла, що на Донбасі утримували 132 українських заручники.