Світовий банк закликає до земельної реформи і боротьби із корупцією
Під час дводенного візиту до України президент Групи Світовово банку Джим Йонг Кім похвалив Київ за вже запроваджені реформи, які назвав "визначними", але закликав до поступу у земельній реформі й активнішої боротьби із корупцією.
При цьому він підкреслив важливість створення Антикорупційного суду, нагадавши також, що це є однією з умов отримання наступної порції позики МВФ.
"Створення незалежного антикорупційного суду є наступним критичним кроком у боротьбі з корупцією та "приватизацією держави", які є найбільшими перешкодами на шляху розвитку України та її процвітання", - заявив Джим Йонг Кім, додавши, що корупція "коштує щорічно 1-2% потенційного економічного зростання" країни.
Разом із тим, керівник Світового банку визнав, що не почув під час зустрічей у Києві на найвищому рівні конкретних термінів створення Антикорупційного суду.
Раніше під час зустрічі із керівником Світового банку український прем'єр Володимир Гройсман заявив, що впевнений у тому, що Антикорупційний суд буде створено у 2018 році.
Ринок землі як "локомотив"
Керівник Світового банку схвалив реформи, що вже запроваджуються в Україні чи були схвалені на законодавчому рівні. Він відзначив також надзвичанйо складні умови, у яких українській владі довелося їх просувати. Саме ці реформи, за словами керівника Світового банку, дозволили відновити зростання української економіки.
Проте наступний значний поштовх економіка України може отримати від земельної реформи і запровадження вільного ринку землі, переконаний керівник СБ.
"Така реформа є ключем для вивільнення економічного потенціалу і збільшення зростання (ВВП - Ред.) на 1,5% щороку", - заявив Джим Йонг Кім.
При цьому, як вважає керівник Світового банку, земельна реформа не тільки сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій в АПК, і створення у цій галузі нових робочих місць, але й посилить вагу України у забезпеченні харчової безпеки у світі.
Згідно із Меморандумом про співпрацю з МВФ, законопроект щодо земельної реформи мав бути розроблений урядом і поданий до парламенту до кінця травня.
Проте на тлі неоднозначних оцінок планів продажу землі з боку суспільства, учасників ринку і експертів, єдина законодавча ініціатива так і не з'явилася.
Наразі у парламенті зареєстровані три відповідні законопроекти. Проте невідомо, коли депутати зможуть їх розглянути.
Втім, оскільки мораторій на продаж землі діє лише до кінця цього року, парламентарям доведеться хоча б визначитися із тим, чи буде його скасовано або ж подовжено.