Світовий банк закликає до земельної реформи і боротьби із корупцією

Копирайт изображения UNIAN Image caption Скасування мораторію на продаж землі і створення Антикорупційного суду - два найнагальніші кроки, яких очікують від Києва міжнародні партнери

Під час дводенного візиту до України президент Групи Світовово банку Джим Йонг Кім похвалив Київ за вже запроваджені реформи, які назвав "визначними", але закликав до поступу у земельній реформі й активнішої боротьби із корупцією.

При цьому він підкреслив важливість створення Антикорупційного суду, нагадавши також, що це є однією з умов отримання наступної порції позики МВФ.

"Створення незалежного антикорупційного суду є наступним критичним кроком у боротьбі з корупцією та "приватизацією держави", які є найбільшими перешкодами на шляху розвитку України та її процвітання", - заявив Джим Йонг Кім, додавши, що корупція "коштує щорічно 1-2% потенційного економічного зростання" країни.

Разом із тим, керівник Світового банку визнав, що не почув під час зустрічей у Києві на найвищому рівні конкретних термінів створення Антикорупційного суду.

Раніше під час зустрічі із керівником Світового банку український прем'єр Володимир Гройсман заявив, що впевнений у тому, що Антикорупційний суд буде створено у 2018 році.

Ринок землі як "локомотив"

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Світовому банку вважають, що запровадження ринку землі може принести Україні додаткові 1,5% до ВВП

Керівник Світового банку схвалив реформи, що вже запроваджуються в Україні чи були схвалені на законодавчому рівні. Він відзначив також надзвичанйо складні умови, у яких українській владі довелося їх просувати. Саме ці реформи, за словами керівника Світового банку, дозволили відновити зростання української економіки.

Проте наступний значний поштовх економіка України може отримати від земельної реформи і запровадження вільного ринку землі, переконаний керівник СБ.

"Така реформа є ключем для вивільнення економічного потенціалу і збільшення зростання (ВВП - Ред.) на 1,5% щороку", - заявив Джим Йонг Кім.

При цьому, як вважає керівник Світового банку, земельна реформа не тільки сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій в АПК, і створення у цій галузі нових робочих місць, але й посилить вагу України у забезпеченні харчової безпеки у світі.

Згідно із Меморандумом про співпрацю з МВФ, законопроект щодо земельної реформи мав бути розроблений урядом і поданий до парламенту до кінця травня.

Проте на тлі неоднозначних оцінок планів продажу землі з боку суспільства, учасників ринку і експертів, єдина законодавча ініціатива так і не з'явилася.

Наразі у парламенті зареєстровані три відповідні законопроекти. Проте невідомо, коли депутати зможуть їх розглянути.

Втім, оскільки мораторій на продаж землі діє лише до кінця цього року, парламентарям доведеться хоча б визначитися із тим, чи буде його скасовано або ж подовжено.