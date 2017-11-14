Стокгольмський арбітраж відклав рішення в позові Нафтогазу через апеляцію Газпрому

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Стокгольмський арбітраж відклав рішення в справах "Нафтогазу" і "Газпрому" через апеляцію російського газового монополіста, повідомила сьогодні прес-служба "Нафтогазу".

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничні терміни винесення рішень у справах між НАК "Нафтогаз" і компанією "Газпром" за контрактами на постачання і транзит газу на 30 грудня 2017 року і 28 лютого 2018 року, відповідно.

У повідомленні сказано, що "Газпром" подав апеляцію на окреме рішення трибуналу від 31 травня 2017 року 7 листопада, а двома днями пізніше - 9 листопада - Стокгольмський арбітраж постановив перенести граничні терміни винесення рішень.

Минулого місяця у Стокгольмському арбітражі почалися слухання щодо імплементації окремого рішення від травня 2017 року, яке оглядачі називали дипломатичною перемогою України.

Рішення про те, як саме має виконуватися постанова арбітражу, мало бути ухвалене в Стокгольмі до кінця листопада 2017 року.

У травні 2017 року Стокгольмський арбітраж ухвалив окреме рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому". Ключовими пунктами було відхилення принципу "бери або плати" та перегляд формули ціни. Українська сторона тоді заявила про "перемогу", а Росія - назвала рішення "проміжним".

Різні суми

16 червня 2014 року "Газпром" і "Нафтогаз" з різницею в кілька годин звернулися у Стокгольмський міжнародний арбітраж із позовами один проти одного.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Газокомпресорна станція у Словаччині. Україні реверс із Європи вигідніший, ніж прямі закупівлі з Росії за завищеною ціною

Суперечка у Стокгольмському арбітражі розділилася на дві частини - щодо контракту постачання російського газу до України та контракту на транспортування російського газу до Європи територією України.

Згодом "Нафтогаз" додав ще один пункт до суперечки, оскарживши умову контракту про заборону реекспорту газу.

За три роки суми вимог обох сторін зросли у рази. З боку "Нафтогазу" вони складали 30,3 млрд доларів (18 млрд доларів за контрактом на постачання газу і 12,3 млрд доларів за контрактом на транзит),

А з боку "Газпрому" - 47,1 млрд доларів (переважно за контрактом на постачання газу).

Через зависоку ціну російського газу Україна вже кілька років не купує паливо у Москви. Натомість Київ купує паливо в ЄС за схемою реверсу.