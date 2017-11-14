Ляльку Барбі вперше вбрали у хіджаб

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Виробник Барбі вперше випустив ляльку у хіджабі - на честь фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад, яка стала першою американкою, яка вдягла цей ісламський головний убір під час Олімпійських ігор.

Обличчя ляльки зробили схожим на спортсменку, яка минулого року здобула бронзову медаль в Ріо.

Пані Мухаммад каже, що така лялька є "мрією її дитинства".

Компанію Mattel, яка виробляє ляльок, у минулому критикували за те, що її іграшки стали надто худими та сексуалізованими.

Тепер Mattel планує випустити низку нових фігур за подобою реальних жінок, які надихають інших.

"Коли я думаю про власний шлях дівчини-мусульманки, яка займається фехтуванням, то згадую, що були люди, які змушували мене почуватися чужинкою", - розповідає Мухаммад.

"Люди, які не вірили в мене, ця лялька Барбі - для вас", - додає вона.

За словами спортсменки, вона сподівається, що ця лялька надихне дівчат полюбити свою унікальність.