Діамант продали з аукціону за $33,5 млн

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Діамантове кольє з бездоганним 163-каратним діамантом продали на аукціоні Christie's у Женеві за $33,5 млн.

Діамант без кольору - найбільший з тих, що будь-коли були виставлені на продаж, - вирізали з 404-каратного алмаза, знайденого в Анголі.

Ювелірну прикрасу виготовили з білого золота, діамантів і смарагдів.

Кольє виготовлено швейцарською ювелірною фірмою Grisogono.

Представники аукціонного дому Christie's кажуть, що над виробом працювали 1700 годин.

Його продали в женевському готелі Four Seasons після низки публічних показів у Гонконзі, Лондоні, Дубаї і Нью-Йорку.

Ціна кольє, що має назву The Art of de Grisogono, продали за $33,5 млн - $29,5 млн плюс $4 млн страхівки.

Особу покупця не розголошують.