Армія Зімбабве захопила телебачення, але переворот заперечує

Копирайт изображения Reuters Image caption Генерал-майор Мойо (справа) робить заяву на державному телеканалі ZBC

Військові захопили державну телекомпанію ZBC, але заявили, що це не переворот і президенту Зімбабве Роберту Мугабе нічого не загрожує.

Повідомлялося, що в Харарі чули вибухи і залпи артилерії, на вулиці помітили бронетехніку.

"Ми хочемо запевнити націю у тому, що його величність президент і його сім'я живі та здорові, їм гарантували безпеку", - заявив чоловік у камуфляжі в ефірі телеканалу.

Агентство Reuters повідомляє, що це генерал-майор Ісаак Мойо. Він - посол Зімбабве в сусідній Південній Африці, і раніше спростував чутки про переворот.

Втім, за його словами, військові висловилися проти "злочинців в оточенні Мугабе".

Джерела агентства Reuters повідомляють, що під час захоплення телеканалу ZBC, військові поводилися брутально із деякими працівниками. Співробітникам телекомпанії сказали, що вони "не мають хвилюватися", а солдати перебувають у будівлі лише для захисту.

Посольства Британії і США в Харарі закликали своїх громадян уникати громадських місць.

Президент Мугабе, якому 93 роки, поки не прокоментував ситуацію.

Минулого тижня пан Мугабе звільнив віце-президента Еммерсона Мнангагва, якого раніше вважали найімовірнішим наступником президента. Але ситуація змінилася, і тепер імовірною наступницею називають дружину Мугабе - Грейс.

Копирайт изображения Reuters Image caption На дорогах за межами Харари помітили бронетехніку

Головнокомандувач армією генерал Костянтино Чівенгу був незадоволений тим, що президент Роберто Мугабе звільнив віце-президента країни, і заговорив про можливе втручання військових у політику.

Генерал сказав, що армія готова діяти, щоб покласти край чисткам у партії Мугабе.

Копирайт изображения AFP Image caption Грейс Мугабе можливо стане наступницею свого 93-річного чоловіка

Лідер молодіжного крила панівної партії Кудзай Чіпанга сказав, що уся армія генерала не підтримує.

"На карту поставили нашу країну і майбутнє, і ми не дозволимо окремому військовому встати на шляху лідера партії і законно обраного президента країни", - заявив він у вівторок журналістам.

Молодіжне крило партії підтримує Грейс Мугабе.