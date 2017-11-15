За добу в АТО двоє поранених - штаб

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За минулу добу бойовики 23 рази стріляли по позиціях ЗСУ, а також прифронтових населених пунктах. Про це повідомили у штабі АТО.

На луганському напрямку близько 20.00 бойовики вели вогонь по Зайцевому, один зі снарядів влучив у будинок цивільних.

"Під обстріли окупантів потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів як у Луганській, так і Донецькій областях, серед яких підступи до Світлодарська, Троїцького, Новгородського, Красногорівки, Старогнатівки, Новотроїцького та Авдіївки", - зазначили у штабі АТО.

Також на цьому напрямку бойовики обстріляли із мінометів військових АТО біля Лозового, Новгородського та Луганського. Біля Новгородського стріляв танк.

На донецькому напрямку сепаратисти стріляли у районі Верхньоторецького.