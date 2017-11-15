Хто може перешкодити Трампу почати ядерну війну?

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Вперше за 40 років конгрес США вирішив розглянути питання про повноваження президента щодо завдання ядерного удару.

Тема засідання сенатського комітету з міжнародних справ була така: "Повноваження щодо видання наказу про застосування ядерної зброї".

Деякі сенатори висловлювали занепокоєння з приводу того, що президент може безвідповідально розв'язати ядерну війну; інші ж, навпаки, підкреслювали, що президенту необхідно мати можливість діяти швидко і без перешкод з боку юристів.

Останній раз це питання в конгресі обговорювалося аж в березні 1976 року.

У серпні нинішнього року Трамп пригрозив направити на Північну Корею "вогонь і лють, яких світ не бачив", якщо та продовжить розвивати свою програму створення ядерної зброї.

А місяць тому голова комітету з міжнародних справ, республіканець Боб Коркер, звинуватив президента в тому, що він спрямовує США на "шлях до третьої світової війни".

"Це не гіпотетична дискусія"

У вівторок вранці тон під час публічних слухань задав сенатор Бен Кардін. "Це не гіпотетична дискусія", - підкреслив демократ з Меріленда.

Кілька сенаторів були стривожені широтою повноважень президента на запуск ядерних ракет.

"Ми стурбовані, що президент настільки неврівноважений, настільки імпульсивний, його процес прийняття рішень настільки безсистемний, що він здатний наказати застосувати ядерну зброю з міркувань, які далеко розходяться з національними інтересами США", - сказав демократ з Коннектикуту Кріс Мерфі.

Одним із запрошених експертів був Роберт Келер, який в 2011-2013 роках очолював Стратегічне командування США. Він сказав, що на своїй колишній посаді він був би готовий виконати наказ президента, але лише в тому випадку, якщо наказ законний.

Якби у нього не було впевненості в законності наказу, він міг би проконсультуватися з власними радниками. За певних обставинах "я б сказав: "Я не готовий діяти", - пояснив Келер.

"І що б тоді сталося?" - поцікавився у нього республіканець з Вісконсіна Ран Джонсон.

"Не знаю", - зізнався Келер.

У залі хтось засміявся. Це був нервовий сміх.

Ядерної кнопки не існує

Інший експерт, професор політології з Університету Дьюк Пітер Фівер, роз'яснив, що президентський наказ повинен пройти узгодження "посадових осіб всіх рівнів". Він повинен пройти правову експертизу, бути завізованим міністром оборони і діючими військовослужбовцями.

"Президент наодинці не може натиснути на кнопку, яка запускає ракети", - додав професор.

Ще один експерт, Брайан Маккіон, в минулому заступник міністра оборони з питань політики, сказав, що генерали здатні зупинити президента, якщо вони вважають, що він діє необачно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Частина американських міжконтинентальних ракет розміщені на базі Мінот

"Люди в чотирма генеральськими зірками на погонах від сором'язливості не страждають", - запевняв Маккіон.

Сенатора-демократа від штату Массачусеттс Едварда Маркі ці аргументи не переконали. "Не думаю, що ми повинні покладатися на генералів як на гальмо для президента",- зауважив він.

Одне з ключових питань полягало в тому, чи може сенат, та й взагалі все американське суспільство в цілому, довірити президенту настільки доленосне рішення, тим більше коли на це треба лічені хвилини, а то й секунди. У міністра оборони, генералів і юристів буде мало часу для аналізу рішення президента.

Тому деякі сенатори, навпаки, підкреслювали, що президенту потрібно в подібних обставинах мати можливість діяти швидко і рішуче.

Президент США має бути готовий "відповісти, якщо на нас напали", і йому не мають заважати "якась купка юристів в бункері", сказав сенатор Марко Рубіо.

Його однопартієць, республіканець з Айдахо Джеймс Ріш, зауважив, що за слуханнями напевно уважно стежать в Пхеньяні і роблять висновки. "Ми зробимо те, що необхідно для захисту країни", - заявив Ріш, звертаючись до незримого агресора.

В кінці слухання сенатори і експерти зійшлися на тому, що ядерний арсенал потрібно модернізувати - про всяк випадок.