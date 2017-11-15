Поліція затримала групу іноземців у Києві, підозрюваних у грабунках

Копирайт изображения Facebook Андрія Крищенка

Поліція заявила про затримання групи з п'яти громадян Грузії, яких підозрюють у десяти пограбуваннях. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він назвав п'ятьох затриманих "цинічними розбійниками", які з "застосуванням зброї та насилля відібрали у подружжя сумку із великою сумою".

"Коли вони били жінку і ламали руку чоловіку, ніхто з них навіть подумати не міг, що через годину опиняться у кайданках", - написав пан Крищенко.

Копирайт изображения Facebook Андрія Крищенка Image caption Фото з місця затримання

Затримали їх в порядку ст. 208 КПК України - "Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду".

Під час затримання вилучили зброю, "машини, на яких вони скоювали злочини", балаклави, одяг, мобільні телефони.

"Зараз ми точно знаємо про їх причетність до трьох аналогічних злочинів, хоча реально розуміємо, що на їх рахунку - понад десять. Працюємо над доказовою базою. Переконаний: оперативники "розкрутять" цю групу", - написав пан Крищенко.

Поліція повідомляє, що 14 листопада біля автосалону на вул. Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень.