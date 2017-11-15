Пожежа в Одесі: директора дитячого табору випускають під заставу

Image caption Батьки думали, що їхні діти відпочиватимуть у безпеці

Директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна, де в пожежі загинули діти, випускають з СІЗО під заставу. Про це повідомив позаштатний кореспондент ВВС Україна з Одеси.

Приморський суд Одеси продовжив арешт директора "Вікторія" і разом з цим надав можливість внесення застави - 128 тисяч гривень.

У пресс-службі прокуратури Одеської області повідомляють, що пан Саркісян вже сплатив заставу і скоріше за все вийшов на волю.

Суд відбувся напередодні, 14 листопада, але відомо про це стало лише у середу, 15 листопада.

"Може впливати на свідків"

У прокуратурі заявляють, що категорично не згодні з рішенням суду відпустити директора і готують апеляцію.

Підозрюваний Саркісян може тиснути на потерпілих та свідків, може спробувати втекти, заявили у прокуратурі. Він має переубвати у СІЗО без права на заставу, "враховуючи тяжкість спричинених злочином наслідків - загибелі трьох малолітніх дітей", йдеться у заяві прокуратури.

Раніше суд обрав Саркісяну запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Вікдрити табір попри все"

У пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в ніч на 16 вересня загинули троє дітей танцювального колективу "Адель". Ще троє - потрапили до лікарні. Дерев'яний корпус, де відпочивали діти, згорів вщент.

У батьківському комітеті "Аделі" обурені рішенням суду відпустити директора Саркісяна. "Ми обурені тим, що нам про це стало відомо вже після суду...Розслідування відбувається дуже повільно, все затягується. На думку батьків потерпілих дітей їм наплювати", - заявила ВВС Україна представниця кометіту Оксана Ліщук.

Через пожежу у дитячому таборі відкрили дві кримінальні справи - ч.2 ст.270 (порушення вимог пожежної безпеки), ст.367 (службова недбалість).

За словами експертів, порушення протипожежної безпеки у таборі "Вікторія" були на всіх рівнях - від етапу планування території і проектування до небезпечно встановлених електроприладів. У ДСНС кажуть, що ще в червні знайшли у таборі недоліки з протипожежної безпеки і вказали на них керівнитцву табору. Проте, їх ніхто не усунув.

Експертизи у справі про пожежу обіцяють завершити до грудня. Нещодавно суд випустив на поруки виховательку табору "Вікторія" Наталію Янчик, яку у вересні затримували разом з паном Саркисяном у рамках справи про порушення правил протипожежної безпеки.

Image caption Квіти і іграшки біля табору "Вікторія"

Петрос Саркісян під час судового засідання визнав, що проблеми з пожежною безпекою у таборі були, але всю провину перекладав на неназвані вищі органи влади, від яких нібито була вказівка "попри все розпочати сезон", відкривши табір.

11 жовтня суд відпустив під особисті зобов'язання екс-віце-мера Зінаїду Цвірінько, яку підозрюють у халатності у справі про пожежу в таборі "Вікторія".

Пожежа у "Вікторії" викликала протести і сутички біля мерії Одеси у вересні. Кілька сотень людей вимагали покарати винних у пожежі.

На початку листопада в Одесі горів ще один дитячий санаторій - "Красні Зорі". Там загорівся двоповерховий дерев'яний корпус санаторію. На щастя, ніхто не постраждав.