ООН зробила перший крок до нової резолюції по Криму

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Профільний комітет Генасамбеї ООН схвалив проект оновленої резолюції про стан захисту прав людини в Криму.

Крім України співавторами документу стали 42 країни, зокрема Австралія, держави ЄС, США, Туреччина, Японія. Підготовлену цими державами резолюцію підтримали 71 країна ООН. 77 країн утрималися.

Проти резолюції, крім Росії, голосували ще 24 держави, зокрема Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

У проекті резолюції йдеться про таке:

Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт;

Резолюція засуджує ретроактивне застосування РФ власних законів в Криму, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство;

Резолюція вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську владу забезпечити освітній процес українською та кримськотатарською мовами;

Резолюція засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні.

Очікується, що остаточно Генеральна Асамбея ООН розгляне оновлений проект резолюції на пленарному засіданні у другій половині грудня.

Проте, як наголошують в українському МЗС, головне - домогтися від Росії виконання резолюції.

При цьому в МЗС визнають, що Росія "не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА ООН 71/205, нарощуючи репресії стосовно етнічних українців, кримських татар та інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова".

Крім того, попри численні звернення Управління верховного комісара ООН з питань прав людини (УВКПЛ), Росія відмовилась також надати представникам ООН доступ на територію Криму.

В оприлюдненій наприкінці вересня цього року доповіді УВКПЛ Росію закликали "дотримуватися прав людини для всіх осіб, які живуть у Криму, й виконувати зобов'язання, покладені на окупаційну державу відповідно до міжнародного гуманітарного права".