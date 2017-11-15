На Донеччині підірвалося авто з поліцейськими: загинув майор
На Донеччині в районі селища Гнутове на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль поліції, що їхав дорогою Талаківка-Гнутове. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
Від поранень загинув майор поліції, 1981 року народження
Ще двоє поліцейських отримали поранення та знаходяться у лікарні.
Пан Аброськін твердить, що міну заклала "диверсійно-розвідувальна група бойовиків".
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