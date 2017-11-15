Олімпієць продає свою медаль для жертв землетрусу в Ірані та Іраку

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Іранський важкоатлет виставив на аукціон свою золоту медаль, здобуту на Олімріаді у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Гроші від продажу К'януш Ростамі планує передати на допомогу жертвам землетрусу на кордоні Ірану та Іраку.

Землетрус магнітудою 7,3 бали забрав життя понад 400 людей, ще вісім тисяч поранені.

Найбільшої шкоди землетрус завдав західній провінції Ірану Керманшах. Тут підземні поштовхи зруйнували сотні будинків, багатьом людям доводиться ночувати під відкритим небом в холодну погоду.

Ростамі, який родом з провінції Керманшах, сказав, що він "робить крок, хоч і маленький", щоби допомогти тим, хто зазнав втрат внаслідок землетрусу.

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"Я повертаю мою золоту медаль з Олімпіади у Ріо в 2016, яка насправді належить йому, - моєму народу", - написав він в Instagram напередодні, додавши, що не спав з моменту інциденту.

"Я виставлю свою медаль на аукціон. Отримані гроші направлю на допомогу тим, хто постраждав від землетрусу".

К'януш Ростамі, який є етнічним курдом, також додав, що він об'єднав зусилля з кількома іншими спортсменами, щоби збирати допомогу жертвам, публікуючи свої фото на тлі ковдр, теплого одягу та пляшок з питною водою.

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Багато користувачів Twitter з Ірану похвалили Ростамі за його вчинок.

"Серед усіх поганих новин, заява К'януш Ростамі дала нам надію", - написав один з користувачів.

"Він дарує людям те, що він здобув, щоби зробити їх щасливими", - додав інший.

Але Ростамі не єдиний відомий іранський спортсмен, який допомагає постраждалим від землетрусу.

Алі Даеї, колишній капітан національної футбольної команди Ірану, який є провідним міжнародним гравцем, також звернувся до соцмереж, щоби зібрати кошти для потерпілих.

У відео, опублікованому в Instagram, пан Даеї сказав, що створює банківський рахунок для збору пожертв, запевняючи своїх фолловерів, що гроші безпосередньо передасть постраждалим внаслідок землетрусу.

Відео переглянули майже два мільйони разів з учора.

Сарех Джаванмарді, яка на Іграх у Ріо стала першою жінкою, яка коли-небудь вигравала Паралімпійські ігри зі стрільби для Ірану, також оголосила про продаж своєї медалі, щоби зібрати гроші.

"Я продам з аукціону мою найціннішу медаль, золото Паралімпійських ігор в Ріо-2016, щоби допомогти моїм співвітчизникам в Керманшах", - сказала вона.