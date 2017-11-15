Британський Центр кібербезпеки звинуватив Росію в кібератаках

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Мартіна, Росія "намагається підірвати міжнародну стабільність"

Голова Національного центру кібербезпеки (NCSC) при Центрі урядового зв'язку Британії Кірен Мартін звинуватив Росію в кібератаках на телекомунікаційний та енергетичний сектори, а також ЗМІ.

Центр урядового зв'язку (GCHQ) - одна з британських спецслужб, що відповідає за радіоелектронну розвідку й захист інформації уряду та збройних сил Сполученого Королівства.

За словами Мартіна, Росія "намагається підірвати міжнародну стабільність". Свою заяву очільник NCSC зробив на конференції, організованій газетою Times.

Перед тим Times повідомила, що в день виборів у Британії система електропостачання країни піддалася кібератаці з боку Росії.

Російське посольство в Лондоні поки що не відповіло на прохання ВВС прокоментувати ці заяви. Раніше Росія послідовно заперечувала звинувачення в кібератаках і втручанні у виборчі процеси в західних країнах.

Центр NCSC був створений близько року тому. У жовтні його фахівцям вдалося виявити 590 серйозних кібератак з різних джерел.

У понеділок прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, виступаючи в Лондоні, люто розкритикувала Росію.

На банкеті лорд-мера лондонського Сіті прем'єр заочно звернулася до російського президента Володимира Путіна, запропонувавши йому обрати інший шлях розвитку Росії й припинити втручання у внутрішні справи західних країн.

Голова NCSC згадав ці слова прем'єр-міністра у своїй промові.

"У понеділок увечері прем'єр-міністр наголосила, що відомий нам міжнародний порядок під загрозою", - сказав він.

"Це викликає занепокоєння, і NCSC активно співпрацює з міжнародними партнерами і громадянським суспільством, щоб протистояти цій загрозі", - додав він.