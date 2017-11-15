У Греції повінь забрала 10 життів

Копирайт изображения EPA Image caption Деякі дороги були вкриті метровим шаром води

Повінь, спричинена сильними зливами, забрала життя щонайменше 10 людей у трьох містечках поблизу Афін.

Індустріальні міста Мандра, Неа Перамос та Меґара постраждали від нагоди найбільше.

Більшість загиблих, згідно з повідомленнями, були літніми людьми, чиї тіла знайшли у їхніх оселях.

"Усе пропало. Це катастрофа біблійських масштабів", - сказала у коментарі мовнику ERT мер Мандри Їанна Крікоуки.

Ще щонайменше десятьох людей госпіталізували, деяких досі вважають зниклими.

Грецький прем'єр Алексіс Ципарс висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Сильні зливи лютують у Греції вже понад тиждень.

Копирайт изображения Reuters Image caption У деяких затоплених районах оголосили надзвичайний стан

Копирайт изображения Reuters Image caption За словами рятувальників, вони отримали понад 300 прохань про допомогу