У Греції повінь забрала 10 життів
Повінь, спричинена сильними зливами, забрала життя щонайменше 10 людей у трьох містечках поблизу Афін.
Індустріальні міста Мандра, Неа Перамос та Меґара постраждали від нагоди найбільше.
Більшість загиблих, згідно з повідомленнями, були літніми людьми, чиї тіла знайшли у їхніх оселях.
"Усе пропало. Це катастрофа біблійських масштабів", - сказала у коментарі мовнику ERT мер Мандри Їанна Крікоуки.
Ще щонайменше десятьох людей госпіталізували, деяких досі вважають зниклими.
Грецький прем'єр Алексіс Ципарс висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.
Сильні зливи лютують у Греції вже понад тиждень.