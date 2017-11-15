У Греції повінь забрала 10 життів

  • 15 листопада 2017
Деякі дороги були вкриті більш як метровим шаром води Копирайт изображения EPA
Image caption Деякі дороги були вкриті метровим шаром води

Повінь, спричинена сильними зливами, забрала життя щонайменше 10 людей у трьох містечках поблизу Афін.

Індустріальні міста Мандра, Неа Перамос та Меґара постраждали від нагоди найбільше.

Більшість загиблих, згідно з повідомленнями, були літніми людьми, чиї тіла знайшли у їхніх оселях.

"Усе пропало. Це катастрофа біблійських масштабів", - сказала у коментарі мовнику ERT мер Мандри Їанна Крікоуки.

Ще щонайменше десятьох людей госпіталізували, деяких досі вважають зниклими.

Грецький прем'єр Алексіс Ципарс висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим.

Сильні зливи лютують у Греції вже понад тиждень.

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