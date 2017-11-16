"Спасителя світу" Леонардо продали за рекордні $450 млн
Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продали на торгах аукціонного дому Christie's в Нью-Йорку за 450 312 500 доларів США.
Ця сума стала ціновим рекордом для творів мистецтв, проданих як на аукціоні, так і в приватному порядку.
Попередній ціновий рекорд побили два роки тому також на торгах Christie's в Нью-Йорку, коли картину Пабло Пікассо "Алжирські жінки" купив колишній прем'єр Катару Хамад Аль Тані за 179 млн доларів.
Виграшна ставка на аукціоні склала 400 млн доларів США, але разом з комісійними зборами Christie's покупець заплатить за роботу понад 450 млн доларів.
Покупець брав участь в аукціоні телефоном і зберігав анонімність. Торги тривали 20 хвилин, а стартова ставка на шедевр була 100 млн доларів.
Да Вінчі помер в 1519 році і вважається, що збереглося менше 20 його творів живопису. Лише одна з них весь цей час перебувала у приватних колекціях - "Спаситель світу", написаний, швидше за все, після 1505 року.
На картині Христос, одягнений в блакитний хітон, перехоплений стрічкою з золотим орнаментом, благословляє правою рукою, а в лівій тримає прозору сферу - символ світобудови.
Дослідники припускають, що картина якийсь час належала англійському королю Карлу I.
Історія продажу картини почалася в 1958 році, коли її продали на аукціоні в Лондоні за 60 доларів США, тому що вважали, що це робота одного з послідовників Да Вінчі, а не його власний витвір.
Її історія в наступні кілька десятиліть вивчена мало. Лише в 2005 році картина знову з'явилася на ринку і викликала величезний інтерес як "втрачений Леонардо".
У 2013 році російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв придбав картину за 127,5 млн доларів.
Зараз сімейний траст Риболовлєва виставив картину на торгах у Нью-Йорку.
Кореспондент ВВС з питань мистецтва Вінсент Дауд каже, що і зараз у деяких експертів залишаються сумніви щодо авторства картини.
Але Christie's наполягає, що картина є оригіналом і виставила її як "найбільше художнє відкриття ХХ століття".
Один критик описав поверхню картини як "інертну, лаковану, тьмяну, вичищену і перефарбовану так багато разів, що вона виглядає одночасно новою і старою".
Картину серйозно реставрували. Її основу з горіхової панелі проїли хробаки, також, ймовірно, картину розділяли на дві частини, а з'єднання їх заново в єдине ціле призвело до подряпин.