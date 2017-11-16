"Спасителя світу" Леонардо продали за рекордні $450 млн

Копирайт изображения CHRISTIE'S Image caption Картину відреставрували від того стану, що ліворуч, до того вигляду, який зображено праворуч

Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продали на торгах аукціонного дому Christie's в Нью-Йорку за 450 312 500 доларів США.

Ця сума стала ціновим рекордом для творів мистецтв, проданих як на аукціоні, так і в приватному порядку.

Попередній ціновий рекорд побили два роки тому також на торгах Christie's в Нью-Йорку, коли картину Пабло Пікассо "Алжирські жінки" купив колишній прем'єр Катару Хамад Аль Тані за 179 млн доларів.

Виграшна ставка на аукціоні склала 400 млн доларів США, але разом з комісійними зборами Christie's покупець заплатить за роботу понад 450 млн доларів.

Покупець брав участь в аукціоні телефоном і зберігав анонімність. Торги тривали 20 хвилин, а стартова ставка на шедевр була 100 млн доларів.

Да Вінчі помер в 1519 році і вважається, що збереглося менше 20 його творів живопису. Лише одна з них весь цей час перебувала у приватних колекціях - "Спаситель світу", написаний, швидше за все, після 1505 року.

На картині Христос, одягнений в блакитний хітон, перехоплений стрічкою з золотим орнаментом, благословляє правою рукою, а в лівій тримає прозору сферу - символ світобудови.

Копирайт изображения AFP Image caption На сучасних аукціонах все більше виграшних ставок анонімні покупці роблять телефоном

Дослідники припускають, що картина якийсь час належала англійському королю Карлу I.

Історія продажу картини почалася в 1958 році, коли її продали на аукціоні в Лондоні за 60 доларів США, тому що вважали, що це робота одного з послідовників Да Вінчі, а не його власний витвір.

Її історія в наступні кілька десятиліть вивчена мало. Лише в 2005 році картина знову з'явилася на ринку і викликала величезний інтерес як "втрачений Леонардо".

У 2013 році російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв придбав картину за 127,5 млн доларів.

Зараз сімейний траст Риболовлєва виставив картину на торгах у Нью-Йорку.

Кореспондент ВВС з питань мистецтва Вінсент Дауд каже, що і зараз у деяких експертів залишаються сумніви щодо авторства картини.

Але Christie's наполягає, що картина є оригіналом і виставила її як "найбільше художнє відкриття ХХ століття".

Один критик описав поверхню картини як "інертну, лаковану, тьмяну, вичищену і перефарбовану так багато разів, що вона виглядає одночасно новою і старою".

Картину серйозно реставрували. Її основу з горіхової панелі проїли хробаки, також, ймовірно, картину розділяли на дві частини, а з'єднання їх заново в єдине ціле призвело до подряпин.