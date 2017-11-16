Кілометри гірлянд: якою буде головна ялинка країни

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Ялинку на Софійській площі у Києві прикрасять 3,6 км неонових гірлянд, а за нею створять інсталяцію - амфітеатр під казковим "зоряним небом", де буде 33 км гірлянд.

Про те, як буде виглядати головна ялинка України, розповіли у КМДА.

Щодня ялинка світитиметься різними кольорами, а в новорічну ніч заграє усіма. Вогні на ялинці традиційно запалять у День Святого Миколая, 19 грудня.

Все навколо засвітити неоном обіцяють організатори - на ялинці буде тисяча ліхтарів, також підсвітять пам'ятник Богдану Хмельницькому.

Під час новорічних свят відбудеться фестиваль ілюмінації. Також встановлять 37 світлових скульптур у парку поблизу Володимирського проїзду.

На Михайлівській площі працюватиме ланцюгова карусель заввишки у 40 метрів.

На Володимирському проїзді буде сувенірна алея та фудкорти із національною кухнею.

У період новорічних свят обіцяють 12 концертів.

Перекриті вулиці

На період свят і підготовки до них у центрі Києва обмежать рух транспорту. Так, з 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року обмежать рух уздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду).

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Також з 29 листопада 2017-го до 31 січня 2018 року взагалі заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Окрім того, рух транспорту вздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду) обмежать у такі дні: