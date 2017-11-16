Поліція: співробітник посольства РФ збив двох людей у Києві

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Співробітник посольства РФ збив на переході у Києві двох людей. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Аварія сталася напередодні на пішохідному переході на Печерську у Києві.

"Автомобіль на дипломатичних номерах зачепив жінку і дитину, з якою вона переходила дорогу. Жінку доправили до лікарні з закритим переломом", - розповів пан Тракало.

У дитини забій м'яких тканин. У лікарні вони не залишилися.

Водій запропонував їм першу допомогу. Експертиза показала, що алкоголю у його крові не було.

Поліція розпочала кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.