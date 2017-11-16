Рада зробила 25 грудня вихідним днем

Копирайт изображения UNIAN Image caption Християни східного обряду в Україні відзначають Різдво 7 січня, західного - 25 грудня

25 грудня стане в Україні вихідним днем, а 2 травня - робочим. За це у середу проголосувала Верховна Рада.

За внесення таких змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів проголосували 238 депутатів.

Таким чином, офіційно святковим в Україні відтепер буде не лише 7 січня, коли Різдво відзначають християни східного обряду, але й 25 грудня, коли святкують християни західного обряду.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що нині в Україні є приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, які святкують Різдво за Григоріанським календарем - 25 грудня.

Вони становлять майже третину від усіх релігійних організацій України, тому "необхідно забезпечити права значної частини населення України на святкування Різдва Христового того дня, який відповідає їхнім релігійним та світоглядним переконанням".

"Значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня", - також ідеться у документі.

Виключити 2 травня із переліку святкових та неробочих днів запропонував голова парламенту Андрій Парубій.

Окрім цього, 1 травня, який досі був Днем міжнародної солідарності трудящих, перейменували на День праці.

Водночас у законі, який набере чинності наступного дня після його опублікування, нічого не йдеться про 8 березня. Раніше також лунали заклики зробити цей день робочим.

"Дуже складна матерія"

На голосування цей законопроект спікер Парубій виносив кілька разів. Ухваленню рішення передувало емоційне обговорення у сесійній залі.

"Не руйнуйте православ'я! Ми православна держава. Ви маєте розуміти, що за цим криється розвал православ'я", - заявив заступник голови фракції БПП Анатолій Матвієнко.

"Якщо ми це зробимо зараз, ми кидаємо кістку Москві, яка кричатиме, що ми заганяємо православну державу у католицизм", - додав він.

"Я вас благаю, не шукайте простих рішень. Це дуже складна матерія", - також сказав депутат.

"Москва завжди знайде тему, аби сказати, що в Україні не так", - відповіла на це Вікторія Сюмар від "Народного фронту".

"Це рішення, яке об'єднує українське суспільство. Українське суспільство різне - у ньому є греко-католики, протестанти, католики, і ми сьогодні ухвалюємо об'єднавче рішення, яке веде Україну у цивілізований нормальний світ", - додала парламентарка.

Ми сьогодні з вами не вирішуємо, коли народився Ісус Христос Ірина Подоляк, "Самопоміч"

"Замість того, щоб об'єднувати суспільство, ви озираєтеся, що вам скажуть з того посольства чи з того", - сказав лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

При цьому він закликав "не забирати у трудящих право посадити картоплю і об'єднати сім'ї".

"Ви мені назвіть цивілізовану державу, де вихідний день визначає її європейський курс. Що ви дурниці молотите? Я є греко-католик. Якщо ми хочемо вирішити це питання, ми повинні від Верховної Ради звернутися до церков - нехай вони визначаться, які дні мають бути вихідними", - заявив Ігор Шурма від "Опозиційного блоку".

"Ми сьогодні з вами не вирішуємо, коли народився Ісус Христос. Ми сьогодні виявляємо повагу до мільйонів громадян Україні в контексті прав людини", - сказала Ірина Подоляк від партії "Самопоміч".

"Це остання країні в Європі, яка не має вихідного 25 грудня. Я є християнин східного православного обряду. Я святкую Різдво 7 січня. Але я католик і поважаю світову католицьку традицію", - заявив Ігор Гринів із БПП, маючи на увазі, що він - греко-католик.

Спікер Андрій Парубій наголосив, що рішення слід ухвалити "у будь-якому вигляді".

Після голосування кількість неробочих днів в Україні лишалася тією ж, що й була - їх 11. А саме: 1 січня - Новий рік, 7 січня - Різдво за юліанським календарем, 8 березня - міжнародний жіночий день, Великдень (неділя, дата змінна), 1 травня - День праці, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Трійця (дата змінна, через 49 днів після Великодня), 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День незалежності, 14 жовтня - День захисника України і тепер 25 грудня - Різдво за григоріанським календарем.

Розкажіть, що ви думаєте з приводу нововведень, у коментарях на нашій сторінці у .