Twitter забрав позначку "верифіковано" у кількох ультраправих

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Twitter скасував позначку "верифіковано" у кількох ультраправих акаунтах після зміни політики соцмереж.

Верифікацію скасували для Джейсона Кесслера, який допомагав організовувати праві марші у Шарлоттсвіллі, та білого супремасиста Річарда Спенсера.

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Позначку також забрали у засновника правої британської організації "Ліга англійської оборони" Томмі Робінсона.

У Twitter зазначили, що позначка верифіковано означає "підтвердження чи індикатор важливості". У соцмережі збираються змінити механізм надання верифікації.

"Поширення ненависті"

Від самого початку блакитна позначка в Twitter була підтвердженням справжності акаунту.

Спочатку сайт обирав, кого верифікувати, і зазвичай це були зірки, публічні персони, журналісти.

У липні 2016 року запрацювала нова схема для перевірки акаунту для широкої аудиторії. Щоб твій акаунт верифікували, можна було заповнити заявку на сайті.

Минулого тижня Twitter розкритикували за те, що синю позначку отримав пан Кесслер. 9 листопада соцмережа взагалі призупинила верифікацію акаунтів.

У компанії повідомили, що не хотіли б, аби ця позначка сприймалась, як схвалення поглядів, які поширює обліковий запис.

У соцмережі зазначили, що перевірені акаунти мали більш значуще становище. У Twitter кажуть, що мали б змінити цю схему ще раніше.

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Наразі Twitter розробляє нову "програму аутентифікації та перевірки". Поки ж позначки верифікації приберуть із тих облікових записів, поведінка яких не відповідає новим правилам.

За цими правилами, статус "верифіковано" можна втратити, якщо особа порушує правила чи пропагує ненависть на основі "раси, національного походження, сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності, релігійної приналежності, віку, інвалідності чи хвороби".

Буде враховуватися поведінка у Twitter і поза ним. Дехто з тих людей, чиї позначки прибрали, назвали нову політику непослідовною.

Пан Кесслер припустив, що Twitter змінив правила, аби "цензурувати" його погляди, а пан Робінсон сказав, що Twitter визначає правду як "мову ненависті".