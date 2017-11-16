В АТО на міні підірвався поліцейський - Лисенко

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Минулої доби на протитанковій міні підірвався і загинув один працівник Нацполіції, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, поліцейський загинув у районі Гнутового, поблизу лінії розмежування. Він був у службовому автомобілі разом із працівниками оперативно-слідчої групи, їхали за викликом.

"Внаслідок підриву один працівник Національної поліції загинув, двоє дістали поранення різного ступеня важкості і були евакуйовані до військового мобільного госпіталю в Маріуполі", - сказав речник.

За минулу добу, найбільше обстрілів було на луганському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Травневого, зазначив пан Лисенко.

На донецькому напрямку бойовики стріляли по українських позиціях поблизу Водяного, Новомихайлівки, Авдіївки, Пісків, Талаківки з гранатометів та стрілецької зброї.