На Закарпатті - спецоперація з броньовиками і вертольотами
На Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію із протидії контрабанді. Про це повідомили у ДПСУ.
До операції долучили підрозділи МВС України та військової прокуратури, є "прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація".
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"Основна мета - нанесення суттєвого удару по організаторам незаконної діяльності на державному кордоні України", - підкреслили у відомстві.
У ДПСУ повідомили, що обшуки тривають у десятках приміщень, у приватних осіб, "які причетні до протиправної діяльності".