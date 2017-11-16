На Закарпатті - спецоперація з броньовиками і вертольотами

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На Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію із протидії контрабанді. Про це повідомили у ДПСУ.

До операції долучили підрозділи МВС України та військової прокуратури, є "прикордонна техніка, у тому числі броньована, та прикордонна авіація".

"Основна мета - нанесення суттєвого удару по організаторам незаконної діяльності на державному кордоні України", - підкреслили у відомстві.

У ДПСУ повідомили, що обшуки тривають у десятках приміщень, у приватних осіб, "які причетні до протиправної діяльності".