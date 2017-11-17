У Києві побили активіста Різниченка, він звинувачує С14

Копирайт изображения Дмитро Різниченко Image caption Дмитро Різниченко звинувачує у нападі своїх колишніх товаришів по організації С14. Там заперечують

У четвер ввечері в столиці побили активіста Дмитра Різниченка. Інцидент, за його словами, стався в офісі об'єднання "Новий вогонь", яке очолює Дмитро Різниченко.

Потерпілий стверджує, що на нього напали члени радикальної групи С14 та її керівник Євген Карась - про це Дмитро Різниченко заявив у відео, викладеному на його сторінці у Facebook.

На відеозаписі видно, що у чоловіка розбите обличчя.

Він також додав, що нападники поламали меблі в офісі та викрали відеокамеру і системний блок комп'ютера.

Копирайт изображения Дмитро Різниченко Image caption Дмитро Різниченко на наступний день після нападу

Лідер С14 Євген Карась пізніше опублікував у Facebook власне відео, на якому заявив, що не причетний до нападу, адже у той момент перебував у районі Кам'янця-Подільського.

На питання ВВС Україна про те, чи брали участь у нападі інші члени С14, Євген Карась відповів: "Різниченко або його соратники написали заяву у поліцію, тож нехай слідчі цим вовтузяться. Все, що я можу точно сказати, - Дмитро знову багато бреше. Він на своїх відео тричі сказав, що я його бив, він мене бачив, він чув мій голос. Це брехня і я вчора довів, бо був за 500 км від Києва".

Копирайт изображения Євген Карась Image caption Євген Карась у п'ятницю зранку опублікував фото на фоні замка в Кам'янець-Подільському. За його твердженням, у момент нападу на Дмитра Різниченка він знаходився у цьому місті

У прес-службі поліції Києва повідомили ВВС Україна, що нічого не знають про напад.

Сам Дмитро Різниченко у п'ятницю зранку на телефонні дзвінки ВВС Україна не відповідав. Згодом він написав у Facebook, що не писав заяву у поліцію.

Конфлікт

Копирайт изображения СБУ Image caption Затримання активістів "Автономного опору" у Львові, жовтень 2017 року

У своїх відеозверненнях на Facebook Євген Карась визнав, що у нього існує конфлікт з Дмитром Різниченком, зокрема через те що останній називав членів С14 "сбушниками" і "захищає ліваків".

Обидва об'єднання розійшлися у поглядах щодо затримання у Львові Службою безпеки України активістів об'єднання "Автономний опір".

За офіційною інформацією СБУ, це "угруповання, яке на замовлення представників країни-агресора влаштовувало провокаційні акції у Львові". Затриманих допитали, після чого відпустили.

У С14 привітали такі дії спецслужби, тоді як Дмитро Різниченко їх засудив й назвав тиском на активістів.

Водночас в одному зі своїх інтерв'ю Євген Карась визнавав, що іноді С14 обмінюється інформацією з СБУ щодо діяльності людей, яких об'єднання підозрює у сепаратизмі.

Однак він наголосив, що "не працює на СБУ".

Учасники конфлікту

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Різниченко біля меблевого салону, з фасаду якого прибрали "майданівські графіті"

Євген Карась, Дмитро Різниченко та ряд інших членів С14 були активними учасниками Майдану та входили тоді до об'єднань, пов'язаних з партією "Свобода".

У 2014 році Дмитро Різниченко воював у складі батальйонів "Донбас" та "Донбас-Україна". Пізніше він звільнився з військової служби, заявив, що вирішив займатися політичною діяльністю та створив об'єднання "Новий вогонь".

Дмитро Різниченко був учасником кількох радикальних акцій, зокрема ініціював бійку під час звіту Державної служби у справах ветеранів, адже звинуватив "Організацію ветеранів України" у сепаратистьких поглядах.

Крім того, Дмитро Різниченко, як і активісти С14, влітку брали участь у нападі на столичний магазин меблів на вулиці Грушевського, з фасаду якого зникли графіті часів Майдану.

Копирайт изображения С14 Image caption Відео однієї з "виховних розмов" - активісти затримали чоловіка, якого назвали "сепаратистом" і передали його СБУ. За кілька годин його відпустили, адже правоохоронці не знайшли у його діях ознак злочину

Об'єднання С14, до якого входять кілька ветеранів добровольчих батальйонів "Київ-2", "Гарпун" та "Миротворець", декларує боротьбу з "побутовим сепаратизмом" у далеких від зони АТО містах.

Воно також ініціювало ряд громадських проектів, зокрема допомагало евакуйовуватися жителям містечка Калинівка під час пожежі складів боєприпасів у вересні.

Водночас ліві активісти та правозахисники звинувачують С14 у сповідуванні неонацистських ідей та нападах на свої акції.

У С14 такі звинувачення заперечують, а назву об'єднання пояснюють не прив'язкою до неонацистської символіки "1488", а розшифровують як "Січ".

Нещодавно стало відомо, що організацію С14 включили до неофіційної "бази терористичних організацій" TRAC. Раніше там вже опинилися інші праві організації з України "Азов" та "Правий сектор".