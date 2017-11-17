В АТО за добу загиблих військових немає - штаб

Копирайт изображения AFP Image caption Спостерігач ОБСЄ фотографує українську техніку біля Соледара, 27 лютого 2015 року.

За минулу добу на Донбасі не загинув і не був поранений жодний військовий, заявили в прес-центрі АТО.

Зафіксовано 22 порушення перемир'я. Особливо активно стріляють затемна, каже штаб.

Силовики навіть заявили, що ситуація "дещо ускладнилася".

Так, на луганському напрямку епіцентром протистояння стала Світлодарська дуга.

Там близько трьох годин стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП.

"Загалом було випущено понад 90 мін", - кажуть у штабі.

На донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов'ї. Поблизу Водяного застосували артилерію калібру 152-мм, що суперечить Мінським угодам.