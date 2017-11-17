Драматичний знімок порятунку леопарда виграв фотопремію

19 липня 2012 року Ананду Бора зателефонували і повідомили, що в селі у західній Індії впав у колодязь леопард.

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Пан Бора звик до таких дзвінків. Він - учитель за фахом, але також і фотограф дикої природи, який зняв не одн порятунок тварин.

Чоловік поспішив у село Бубалі і три з половиною години знімав, як перелякану і втомлену тварину витягують із води.

Світлина, на якій цей леопард дивиться вверх на рятувальників, минулого тижня принесла пану Борі престижну нагороду на індійському фотоконкурсі дикої природи.

"Коли він поглянув угору, здавалося - він відчув, що ми його не скривдимо, що намагаємось допомогти", - згадує пан Бора в інтерв'ю BBC.

Коли рятувальники прибули на місце події, то почули від селян, що леопард перебуває в воді вже 25 годин.

Тоді саме йшов дощ, і місцеві мешканці спрямували дощову воду в колодязь, вважаючи, що вона підніме з собою леопарда.

"Але ми сказали, що за цей час тварина просто потоне", - розповів BBC Суреш Вадакар, який керував рятувальною операцією.

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Тож рятувальники і селяни опустили в воду дерев'яний "пліт", до якого були прив'язані дві великі шини. Коли леопард ліг на нього, частина людей залишилися тримати платформу, щоб вона не перевернулася, а інші пішли шукати "чарпой" - ліжко на дерев'яних ногах з плетеною основою.

Після того, як леопард відпочив, рятувальники опустили ліжко в колодязь. Тварина одразу на нього застрибнула, каже пан Бора.

"Коли ліжко тягли вгору, леопард сидів і дивився на людей, - розповів він - А потім раптом перемахнув через край колодяза і побіг у ліс. Це сталося за лічену мить".

Гієни, лисиці та леопарди часто забрідають на поля, де вирощують цукрову тростину, переслідуючи жертву чи шукаючи воду. Там вони можуть упасти в колодязь чи потрапити в іншу пастку.

Пан Бора каже, що сфотографував уже понад сотню таких рятувальних операцій.

Копирайт изображения Anand Bora Image caption Пан Бора каже, що сфотографував уже понад сотню таких рятувальних операцій.

Леопард перебуває під охороною в Індії. Міжнародна торгівля частинами його тіла заборонена.

Скільки цих тварин в країні - достеменно невідомо. Одне з останніх досліджень оцінило їхню популяцію у 12-14 тисяч.

Усі фото - Ананда Бори