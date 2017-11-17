Драматичний знімок порятунку леопарда виграв фотопремію
19 липня 2012 року Ананду Бора зателефонували і повідомили, що в селі у західній Індії впав у колодязь леопард.
Пан Бора звик до таких дзвінків. Він - учитель за фахом, але також і фотограф дикої природи, який зняв не одн порятунок тварин.
Чоловік поспішив у село Бубалі і три з половиною години знімав, як перелякану і втомлену тварину витягують із води.
- Фото охопленого полум'ям слоненяти отримало премію Sanctuary
- Найкращий фотограф дикої природи-2017: фото фіналістів
Світлина, на якій цей леопард дивиться вверх на рятувальників, минулого тижня принесла пану Борі престижну нагороду на індійському фотоконкурсі дикої природи.
"Коли він поглянув угору, здавалося - він відчув, що ми його не скривдимо, що намагаємось допомогти", - згадує пан Бора в інтерв'ю BBC.
Коли рятувальники прибули на місце події, то почули від селян, що леопард перебуває в воді вже 25 годин.
Тоді саме йшов дощ, і місцеві мешканці спрямували дощову воду в колодязь, вважаючи, що вона підніме з собою леопарда.
"Але ми сказали, що за цей час тварина просто потоне", - розповів BBC Суреш Вадакар, який керував рятувальною операцією.
Тож рятувальники і селяни опустили в воду дерев'яний "пліт", до якого були прив'язані дві великі шини. Коли леопард ліг на нього, частина людей залишилися тримати платформу, щоб вона не перевернулася, а інші пішли шукати "чарпой" - ліжко на дерев'яних ногах з плетеною основою.
Після того, як леопард відпочив, рятувальники опустили ліжко в колодязь. Тварина одразу на нього застрибнула, каже пан Бора.
"Коли ліжко тягли вгору, леопард сидів і дивився на людей, - розповів він - А потім раптом перемахнув через край колодяза і побіг у ліс. Це сталося за лічену мить".
Гієни, лисиці та леопарди часто забрідають на поля, де вирощують цукрову тростину, переслідуючи жертву чи шукаючи воду. Там вони можуть упасти в колодязь чи потрапити в іншу пастку.
Пан Бора каже, що сфотографував уже понад сотню таких рятувальних операцій.
Леопард перебуває під охороною в Індії. Міжнародна торгівля частинами його тіла заборонена.
Скільки цих тварин в країні - достеменно невідомо. Одне з останніх досліджень оцінило їхню популяцію у 12-14 тисяч.
Усі фото - Ананда Бори