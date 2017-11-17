Серена Вільямс одружилася зі співзасновником Reddit
Серена Вільямс одружилася зі співзановником Reddit Алексісом Оганяном.
Бучна вечірка з нагоди весілля пройшла у Новому Орлеані в четвер.
На неї запросили близько 200 гостей, серед яких були Бейонсе, Кім Кардашіан та Єва Лонгорія.
Весілля проходило в Центрі сучасного мистецтва, і з цієї нагоди перекрили цілий квартал.
Вартість вечірки, за повідомленями, склала понад 1 млн доларів.
Гостей попросили не брати мобільники, бо журнал Vogue мав ексклюзивні права на фотозйомку.
Вечірка була тематичною і пройшла в стилі "Красуні й чудовиська".
Daily Mail повідомляє, що серед гостей були також головний редактор Vogue Анна Вінтур і тенісистка Кароліна Возняцкі.
У грудні минулого року Вільямс і Оганян оголосили про свої заручини.
Два місяці тому Серена народила їхню доньку, яку назвали Алексіс Олімпія.