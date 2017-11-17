Серена Вільямс одружилася зі співзасновником Reddit

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Серена Вільямс одружилася зі співзановником Reddit Алексісом Оганяном.

Бучна вечірка з нагоди весілля пройшла у Новому Орлеані в четвер.

На неї запросили близько 200 гостей, серед яких були Бейонсе, Кім Кардашіан та Єва Лонгорія.

Весілля проходило в Центрі сучасного мистецтва, і з цієї нагоди перекрили цілий квартал.

Вартість вечірки, за повідомленями, склала понад 1 млн доларів.

Гостей попросили не брати мобільники, бо журнал Vogue мав ексклюзивні права на фотозйомку.

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Вечірка була тематичною і пройшла в стилі "Красуні й чудовиська".

Daily Mail повідомляє, що серед гостей були також головний редактор Vogue Анна Вінтур і тенісистка Кароліна Возняцкі.

У грудні минулого року Вільямс і Оганян оголосили про свої заручини.

Два місяці тому Серена народила їхню доньку, яку назвали Алексіс Олімпія.