"Українське радіо" заявило про затримання журналіста в Білорусі

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У Білорусі затримали власкора "Українського радіо" Павла Шаройка, заявив генпродюсер радіо Дмитро Хоркін.

"Перед тим близько двох тижнів Павло Шаройко не виходив на зв'язок, усі спроби редакції додзвонитися до нього та його родичів не давали результату", - сказано в повідомленні на сайті радіо.

Підтверджень затримання з боку білоруської влади поки немає.

В українському МЗС сказали, що їм відомо про затримання в Білорусі громадянина України.

"Міністерство вживає заходів у справі захисту прав затриманого", - сказав представник консульської служби агенції "УНІАН".

Світлана Мялик, яка очолює редакцію закордонної кормережі радіо, розповіла, що їй про затримання пана Шаройка повідомила його дружина.

Арешт, за її словами, відбувся ще 25 жовтня в Мінську.

"Перед тим силовики провели обшуки в помешканні. ... Спілкування з ним відбувається через листування. Побачення не дають", - написала пані Мялик у Facebook, посилаючись на слова дружини.

У серпні в Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб.

Через 14 днів ФСБ Росії повідомило українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Хлопця затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався у соцмережах.

За ґратами в Росії вже понад рік перебуває журналіст агенції "Укрінформ" Роман Сущенко. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство.