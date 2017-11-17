Зімбабве: Мугабе вперше з'явився на публіці

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Президент Роберт Мугабе вперше з'явився на публіці після того, як армія перебрала владу в країні.

Він відвідав церемонію випуску з університету в столиці країни Хараре.

93-річний президент кілька днів перебував під домашнім арештом.

Армія втрутилася в політику після того, як пан Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента.

Еммануля Мнангагву розглядали як потенційного наступника президента. Його звільнення відкрило шлях до влади дружині пана Мугабе Грейс, яка на 40 років молодша за нього.

Військові заявили, що "взаємодіють" із паном Мугабе і пообіцяли повідомити результати переговорів із ним.

Раніше джерела повідомили, що він відмовляється негайно скласти повноваження.

Президент традиційно відвідує церемонію випуску, але цього року мало хто сподівався його там побачити, повідомляє кореспондент BBC Ендрю Гардінг.

Після виступу глядачі привітали пана Мугабе, повідомляє Reuters із посиланням на свідків.

Грейс Мугабе та міністра освіти Джонатан Мойо, якого вважають її соратником, на церемонії не було.

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Невизначеність

Мері Гарпер, редактор BBC World Service Africa

Поява пана Мугабе на випускній церемонії виглядала так, ніби все йде, як завжди. Те це не так. Цей прихід лише посилив невизначеність щодо його майбутнього.

Військові фактично контролюють владу вже три дні й за посередництва посланців із Південно Африки ведуть переговори з паном Мугабе.

Цей хитрий і досвідчений лідер не пішов на вимоги негайно залишити пост. Але тиск на нього після 40 років при владі значний.