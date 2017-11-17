НАБУ перевіряє інформацію про "незаконне збагачення" Юрія Луценка

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У Національному антикорупційному бюро України підтверджують факт відкриття кримінального провадження проти генерального прокурора Юрія Луценка з метою перевірити інформацію про його незаконне збагачення.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що, дійсно, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП розпочали розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора України", - повідомили у бюро.

У НАБУ наголошують, що досудове розслідування триває з 30 жовтня, коли Солом'янський суд Києва ухвалив рішення внести відповідну інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, НАБУ зобов'язана відкривати кримінальне провадження у разі отримання інформації про злочин і вносити ці відомості у ЄРДР. Після завершення досудового слідства буде ухвалене рішення про доцільність порушення кримінальної справи.

У той же час, колишній перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, котрий працював у ГПУ за часів президентства Віктора Януковича, на своїй сторінці у Facebook написав, що кримінальне провадження щодо Юрія Луценка відкрите після його заяви.

"За моєю заявою НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценка. (...) Це вже п'яте кримінальне провадження проти нинішнього генпрокурора за моїми заявами", - написав Ренат Кузьмін.

Саме Ренат Кузьмін, працюючи у ГПУ, був куратором кримінальних справ проти Юрія Луценка як міністра внутрішніх справ та проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, які були засуджені до позбавлення волі.

Після усунення Віктора Януковича від влади проти Рената Кузьміна було відкрите кримінальне провадження, а самого чиновника оголошено у розшук.

Колишнього першого заступника генпрокурора підозрюють у незаконному захопленні землі комплексу "Пуща-Водиця" під Києвом. Досудове слідство встановило, що у 2008-2010 роках Ренат Кузьмін, діючи за попередньою змовою із директором "Пущі-Водиці", протиправно захопив державну земельну ділянку рекреаційної зони площею понад один гектар, завдавши державі збитків у розмірі 1,2 млн гривень.

Окрім того, за інформацією ГПУ, екс-заступник генпрокурора протиправно придбав у власність нерухоме майно, яке у 2010 році мало ринкову вартість майже 8,4 млн гривень.