$350 млн військової допомоги Україні вже на підписі у Трампа

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Посольство України у США повідомило, що оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає 350 млн доларів на безпекову допомогу Україні, спрямований на підпис президентові США Дональду Трампу.

"Сенат США схвалив проект закону про "Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони", який містить дозвіл на виділення 350 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні. Таким чином, Конгрес завершив процедуру ухвалення зазначеного документа, який відтепер спрямовується на підпис президентові США",- повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

Документ санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах, наголошує дипломатичне представництво України.

"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - ідеться у повідомленні.

Документ містить положення, що дозволяють використовувати коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил України.

Поосльство України наголошує, що сума коштів, яку пропонується виділити Києву, збережена на торішньому рівні, проте суттєво розширюються напрями такої допомоги.

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Раніше американське видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що серед іншого Україна отримає партію протитанкових комплексів Javelin.

"Надання зброї може стати сигналом Москві про те, що Захід готовий збільшувати свою військову підтримку, якщо миротворчі зусилля будуть невдалими", - наголошує Wall Street Journal.

9 листопада комітети у справах Збройних сил США в Сенаті і Палаті представників Конгресу погодили щорічний акт про національну оборону (National Defense Authorization Act), який визначає політику і бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік.

Ще у 2015 році у парламенті США почали обговорювати доцільність надання Україні летальної зброї.

За президентства Барака Обами лунали пропозиції виділити на ці потреби один мільярд доларів. Екс-президент Барак Обама заявляв, що американська влада розглядає таку можливість, якщо дипломатичні методи розв'язання конфлікту на Донбасі не дадуть результату.

Новий спеціальний представник Держдепартаменту США з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер, призначений Дональдом Трампом, заявив в інтерв'ю ВВС, що Вашингтон активно розглядає можливість надіслати Києву зброю. На його думку, озброєння українських військ може змінити "підхід Москви".