Сексуального насильства зазнали понад 4,5 тисячі дітей - поліція

Копирайт изображения Getty Images

В Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень, у яких діти - жертви сексуального насильства. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

"Якщо говорити в цілому, то у нас зареєстровано понад 4300 кримінальних проваджень, у яких потерпілими є діти. Загальна кількість цих дітей становить 4700", - заявив він.

За словами пана Бушуєва, у 2017 році діти частіше зверталися до поліції щодо фактів сексуального насильства чи сексуальної експлуатації стосовно них, ніж торік.

У поліції зазначили, що 70 відсотків дітей, які зазнали сексуального насильства, є жертвами людей, яких вони знали.

"Крім того, 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них - 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом", - додав пан Бушуєв.