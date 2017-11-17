Сексуального насильства зазнали понад 4,5 тисячі дітей - поліція
В Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень, у яких діти - жертви сексуального насильства. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.
"Якщо говорити в цілому, то у нас зареєстровано понад 4300 кримінальних проваджень, у яких потерпілими є діти. Загальна кількість цих дітей становить 4700", - заявив він.
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За словами пана Бушуєва, у 2017 році діти частіше зверталися до поліції щодо фактів сексуального насильства чи сексуальної експлуатації стосовно них, ніж торік.
У поліції зазначили, що 70 відсотків дітей, які зазнали сексуального насильства, є жертвами людей, яких вони знали.
"Крім того, 1511 дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них - 73 вбивства та 164 факти зґвалтувань або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом", - додав пан Бушуєв.