В Італії помер один з ватажків мафії "Коза ностра"

Копирайт изображения Reuters

Один з найжорстокіших босів сицилійської мафії ХХ століття, 87-річний Тото Рііна помер у тюрмі від раку, у п'ятницю вранці. Про це повідомило міністерство юстиції Італії.

Пан Рііна - колишній ватажок сумнозвісного мафіозногоклану "Коза ностра" ("Наша справа"), відбував у в'язниці 26 довічних покарань із 1993 року.

Є інформація, що він замовив понад 150 вбивств.

У пан Ріїни був рак нирки, він також страждав від серцево-судинної недостатності, хвороби Паркінсона і перебував у медикаментозній комі. Членам його сім'ї дозволили наостанок відвідати його у відділенні для ув'язнених у лікарні міста Парма на півночі Італії.

Копирайт изображения AFP Image caption Суддя Джованні Фальконе (другий зліва) серед озброєної охорони в 1986-му

"Звір" із Корлеоне

Сальваторе Рііна народився у 1930 році в бідній селянській родині в місті Корлеоне на Сицилії - там, де народився Дон Корлеоне, герой роману Маріо П'юзо "Хрещений батько", який екранізував Френсіс Форд Коппола.

Коли Тото Рііні було 13 років, його батька убили, і в 19 років він вступив до лав місцевої мафії, вчинивши перше вбивство як "членський "внесок".

Пан Рііна почав свою "кар'єру" вбивці відразу після Другої світової війни, отримавши прізвисько "Звір", і став "босом босів" усієї сицилійської мафії.

Пан Рііна почав контролювати "Козу ностру" у 1970-і роки. Йому вдалося примножити злочинні доходи за допомогою нелегальної торгівлі героїном у США і бути впливовим серед влади.

Копирайт изображения AFP Image caption Фальконе убили вибухівкою, яку підклали за наказом Рііни у поліцейську машину

Не мовчали

Однак через його надзвичайну жорстокість сотні членів мафії у 1980-90х почали давати проти пана Рііни свідчення, що дозволило суддям Джованні Фальконе і Паоло Борселліно привести на лаву підсудних багатьох ватажків мафії.

У 1992 році Фальконе і Борселліно були вбиті під час "війни проти держави", яку почав пан пан Рііна.

Через рік його ув'язнили, але навіть перебуваючи у в'язниці, пан Рііна наказав убити викраденого раніше 13-річного хлопчика, щоб змусити його батька не свідчити проти мафії. Хлопчика задушили і розчинили в кислоті.

Копирайт изображения Alamy Image caption В останні дні у в'язниці Рііна сказав, що він ні про що "не шкодує"

У знак протесту проти арешту свого боса в 1993 році члени мафії влаштували в Римі, Мілані та Флоренції низку вибухів, у яких загинули 10 людей.

Рііна отримав 26 довічних вироків, його заарештували. Під час ув'язнення йому обмежили візити з боку родичів, а також запобігали будь-яким контактам із членами злочинного світу.

Нещодавно з'явилася петиція, у якій закликали випустити пана Рііну під домашній арешт під час останніх днів життя. Це спричинило протести з боку родичів, які втратили близьких від рук мафії.

Старший син пана Рііни, Джованні, також відбуває довічне ув'язнення за чотири вбивства.