У Києві перевіряють низку ТРЦ через "мінування"

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У Києві в шести торговельних центрах триває перевірка та евакуація через повідомлення про замінування. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці уточнили, що загалом перевіряють інформацію щодо замінування 12-ти об'єктів.

"Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", шести розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також у готелі", - зазначили у поліції.

У київському метрополітені повідомили, що "Либідську" перевірили, і вона працює у звичному режимі.

На місці працюють вибухотехніки, прибули пожежники.