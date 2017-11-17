У Атлантиці зникла аргентинська субмарина

Копирайт изображения AFP Image caption Зв'язок із "Сан-Хуаном" втратили, коли субмарина повертался на свою звичайну базу у Мар-дель-Плата

Аргентинський військово-морський флот втратив зв'язок із субмариною із 44 людьми на борту у південній частині Атлантичного океану.

Команда підводного човна "Сан-Хуан" не виходить на контакт із базою вже упродовж 48 годин. Востаннє перед зникненням субмарину зафіксували на відстані більш як 400 км від узбережжя Патагонії.

Представник флоту заявив, що жодних ознак того, що зникнення субмарини спричинене якось серйознішою проблемою, ніж неполадки із системою комунікації, поки що немає.

Як повідомляє аргентинське видання La Nacion, військові вважають, що на "Сан-Хуані" сталися проблеми із електропостачанням.

Речник ВМС Енріке Бальбі повідомив виданню, що човен повертався із військово-морської бази Ушуайє, на острові Вогненної Землі, на свою звичайну базу у Мар-дель-Плата, коли "в якийсь момент зв'язок обірвався".

"Справа не в тому, що він загубився, - пояснив пан Бальбі. - Для того, щоб стверджувати, що він загубився, треба було б, щоб ми шукали його і не знайшли".

Він зазначив, що на субмарині є запаси продовольства на кілька днів, і скоріш за все, вона продовжує свою подорож до Мар-дель-Плата.