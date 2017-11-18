У США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні
Сполучені Штати вшанували події Голодомору в Україні у 1932-33 роках та засудили спроби заперечити цей історичний факт. Про це ідеться у заяві Держдепу США, яку поширила речниця Хізер Нойєрт.
Там наголосили, що підтримують українській народ та "засуджують спроби заперечити цей історичний факт".
- 10 книг про Голодомор
- Як українці згадували Голодомор - фото
- Рада просить демократичні держави визнати Голодомор геноцидом
"Цього місяця ми згадуємо та вшановуємо мільйони українців, які померли від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське відбирання українських земель та урожаю призвело до Голодомору або "смерті від голоду", що стало одним з найбільш з жахливих діянь двадцятого століття перетворило житницю Європи на землю колосальних людських страждань", - наголосила пані Нойєрт.
В американському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що підтримують українській народ та "засуджують спроби заперечити цей історичний факт".
У вересні президент України закликав всі держави-члени ООН визнати голодомор в 1932-1933 в Україні актом геноциду.
Сенат штату Вашингтон уже визнав цей факт.