У США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні

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Сполучені Штати вшанували події Голодомору в Україні у 1932-33 роках та засудили спроби заперечити цей історичний факт. Про це ідеться у заяві Держдепу США, яку поширила речниця Хізер Нойєрт.

Там наголосили, що підтримують українській народ та "засуджують спроби заперечити цей історичний факт".

"Цього місяця ми згадуємо та вшановуємо мільйони українців, які померли від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське відбирання українських земель та урожаю призвело до Голодомору або "смерті від голоду", що стало одним з найбільш з жахливих діянь двадцятого століття перетворило житницю Європи на землю колосальних людських страждань", - наголосила пані Нойєрт.

В американському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що підтримують українській народ та "засуджують спроби заперечити цей історичний факт".

У вересні президент України закликав всі держави-члени ООН визнати голодомор в 1932-1933 в Україні актом геноциду.

Сенат штату Вашингтон уже визнав цей факт.