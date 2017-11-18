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Слідчі та поліція намагаються встановити причину зіткнення вертольота з літаком, де загинули четверо людей.

Аварія сталася у п'ятницю у графстві Бакінгемширі, ніхто не вижив. У вертольоті та літаку було по двоє людей.

На місці аварії працюють рятувальники, слідчі та медики.

Уламки літака розлетілися по лісистій місцевості, їхні пошуки триватимуть кілька днів.

Вертоліт і літак "Сессна" вилетіли з аеродрому Wycombe Air Park, який розташований за 20 км від місця аварії у передмісті Ейлсбері.

Копирайт изображения PA Image caption Аварія сталася резиденції Waddesdon Manor біля Айлісбері

Поліція не повідомляє деталей про загиблих.

Мітч Мізен, який раніше працював пожежником став свідком аварії, коли був у своєму саду.

Він сказав: "Я побачив, як вони зіткнулися у повітрі, потім великий вибух і почали падати уламки".

Чоловік зазначив, що кинувся їхати до місця аварії, викликав служби екстреної допомоги і повідомив своє місцеперебування.