Британія: поліція встановлює причину зікнення вертольота та легкого літака
Слідчі та поліція намагаються встановити причину зіткнення вертольота з літаком, де загинули четверо людей.
Аварія сталася у п'ятницю у графстві Бакінгемширі, ніхто не вижив. У вертольоті та літаку було по двоє людей.
На місці аварії працюють рятувальники, слідчі та медики.
Уламки літака розлетілися по лісистій місцевості, їхні пошуки триватимуть кілька днів.
Вертоліт і літак "Сессна" вилетіли з аеродрому Wycombe Air Park, який розташований за 20 км від місця аварії у передмісті Ейлсбері.
Поліція не повідомляє деталей про загиблих.
Мітч Мізен, який раніше працював пожежником став свідком аварії, коли був у своєму саду.
Він сказав: "Я побачив, як вони зіткнулися у повітрі, потім великий вибух і почали падати уламки".
Чоловік зазначив, що кинувся їхати до місця аварії, викликав служби екстреної допомоги і повідомив своє місцеперебування.